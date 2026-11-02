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Мерц: следующим президентом Германии должна стать женщина

Татьяна Мозолевская

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что следующим президентом страны впервые в ее истории должна стать женщина. Его слова передает Bloomberg.

«Я предложу партии компромиссную кандидатуру, представляющую политический центр», – сказал Мерц.

При этом канцлер подчеркнул, что уже определился с главным критерием выбора будущего главы государства. «В одном я твердо определился: это должна быть женщина»,- заявил он, не назвав конкретных кандидатов.

Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер завершит свой второй пятилетний срок в 2027 г. Согласно законодательству страны, он не сможет вновь претендовать на эту должность.

Ранее Мерц уже высказывался за избрание первой женщины-президента Германии. При этом внутри ХДС возникли разногласия по поводу кандидатуры Ильзе Айгнер, которую предложила баварская сестринская партия – Христианско-социальный союз (ХСС). Идею избрания женщины на пост главы государства также поддерживают Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию, и «Зеленые».

С момента образования ФРГ в 1949 г. пост президента страны занимали исключительно мужчины. Президент Германии выполняет преимущественно представительские функции. Его избирает Федеральное собрание, состоящее из депутатов бундестага и представителей федеральных земель, сроком на пять лет.

В Болгарии на ноябрьских выборах президента впервые победила женщина. Победу одержала Илияна Йотова, исполняющая обязанности руководителя страны с начала года. Согласно официальным данным, связка Йотовой и кандидата в вице-президенты Кирила Вылчева получила 57,57% голосов. Ее оппонент Андрей Гюров, набравший 39,5%, уже признал поражение. 

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