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Фонд «Защитники Отечества» получил более 24 000 заявок от ветеранов спецоперации

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Более 24 000 обращений по вопросам трудоустройства поступило от ветеранов спецоперации в государственный фонд «Защитники Отечества». Из них 57% уже нашли работу, сообщила председатель фонда, статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева в комментарии ИС «Вести».

По ее словам, часть ветеранов пока не может приступить к работе из-за необходимости пройти реабилитацию и восстановить здоровье. Другие планируют сменить профессию, поэтому получают новые компетенции или дополнительное образование.

«Зачастую наши ветераны используют возможность получения второго высшего образования бесплатно», – отметила Цивилева.

15 октября стало известно, что АНО «Диалог Регионы» начнет обрабатывать обращения участников спецоперации и членов их семей. Организация будет взаимодействовать с Военно-социальным центром Минобороны и фондом «Защитники Отечества».

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В июне исполнительный директор фонда Юрий Хабров сообщал, что за помощью в поиске работы обратились 22 000 ветеранов, почти половина из которых на тот момент была трудоустроена.

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