Фонд «Защитники Отечества» получил более 24 000 заявок от ветеранов спецоперации
Более 24 000 обращений по вопросам трудоустройства поступило от ветеранов спецоперации в государственный фонд «Защитники Отечества». Из них 57% уже нашли работу, сообщила председатель фонда, статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева в комментарии ИС «Вести».
По ее словам, часть ветеранов пока не может приступить к работе из-за необходимости пройти реабилитацию и восстановить здоровье. Другие планируют сменить профессию, поэтому получают новые компетенции или дополнительное образование.
«Зачастую наши ветераны используют возможность получения второго высшего образования бесплатно», – отметила Цивилева.
15 октября стало известно, что АНО «Диалог Регионы» начнет обрабатывать обращения участников спецоперации и членов их семей. Организация будет взаимодействовать с Военно-социальным центром Минобороны и фондом «Защитники Отечества».
В июне исполнительный директор фонда Юрий Хабров сообщал, что за помощью в поиске работы обратились 22 000 ветеранов, почти половина из которых на тот момент была трудоустроена.