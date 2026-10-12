В России появится сеть центров реабилитации для ветеранов с тяжелыми ранениями

В России появится сеть центров реабилитации для ветеранов с тяжелыми ранениямиКорреспондент «Ведомостей» узнал, как в Подмосковье их заново учат ходить на протезах
В Подмосковье прошло выездное заседание попечительского совета государственного фонда «Защитники Отечества». Его провели на базе центра образования, ресоциализации и медицинской реабилитации Российского государственного социального университета (РГСУ) «Чайковский». Здесь проходят восстановление ветераны спецоперации, перенесшие ампутацию конечностей. Как рассказала председатель фонда, статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева, в центре их обучают пользоваться протезами на самом бытовом уровне. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в «Чайковском» ветераны «встают на ноги». В дальнейшем центры такого типа планируется открыть в каждом федеральном округе, сообщили в пресс-службе фонда. Конкретные сроки их открытия пока не называются. Как проходит реабилитация и что помогает ветеранам возвращаться к полноценной жизни, узнал корреспондент «Ведомостей».
«Мы сами справимся»
На территории центра, расположенного посреди леса, тихо, спокойно и свежо. Обстановка здесь безмятежная, как в санатории. На территории находятся физкультурно-оздоровительный комплекс, православный храм, домики, а также столовая с советскими плакатами. По дорожкам на протезах, в колясках или с костылями передвигаются молодые парни и мужчины.
Только что пообедав, к выходу из столовой на двух костылях подошел мужчина. Корреспондент «Ведомостей» придержала для него дверь, чтобы ему было легче выйти. Однако шедшим за ним ветеранам этот жест не очень понравился. Один из них сказал: «Чего загрустили? Нам швейцары не нужны. Мы сами справимся».
Программа РГСУ, разработанная совместно с союзом «Кибатлетика», предусматривает медицинскую и физическую реабилитацию, психологическую поддержку и ресоциализацию. За время ее работы с 2023 г. смены посетили около 650 ветеранов, рассказала Цивилева. Когда запустят подобные центры по России, их аналогично планируется оборудовать тренажерами для ветеранов с протезами верхних и нижних конечностей, а также для инвалидов на электрических и активных, т. е. высокоманевренных и облегченных, креслах-колясках, сообщили в пресс-службе фонда. Как и в подмосковном центре, занятия будут проводить инструкторы, прошедшие обучение на базе РГСУ. Поскольку человек приобретает другую форму тела, ему необходимо освоить навыки адаптации, сказала замминистра во время посещения центра.
Обязательная часть дня включает четыре занятия по 45 минут, рассказывает инструктор школы ходьбы Мария, студентка РГСУ. По ее словам, каждый участник занимается по индивидуальному расписанию. Иногда в центр приезжают специалисты, которые проводят дополнительные занятия, например по канистерапии (реабилитация с помощью специально обученных собак. – «Ведомости») или бою на мечах.
По ее словам, с ветеранами работают те инструкторы, которые могут это делать «без сожаления и лишней жалости». В течение двух недель они фактически заново обучают раненых правильно ходить на протезах. Без навыков правильной ходьбы, которая у большинства из приезжающих отсутствует, очень сложно безопасно перемещаться на протезе, пояснила Мария.
«Я же не по пьянке ногу отморозил»
Помимо ходьбы ветеранов учат выполнять упражнения в бассейне и заниматься адаптивным спортом. С участниками программы также работают психологи, а на занятиях по информатике их обучают навыкам работы с искусственным интеллектом, рассказывает 30-летний Виктор Чернышев из Омска, один из участников программы.
Виктор – крупный, коротко стриженный и на вид жизнерадостный мужчина. Он обливается потом: только что около двух часов тренировался ходить на протезе под руководством Марии. «У Виктора самая сложная ситуация – полное вычленение бедра», – рассказывает один из сотрудников центра. Это означает, что правая нога у него полностью отсутствует, включая бедренную кость, поясняет сам Виктор.
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На тренировках по ходьбе он закрепляет на тазу посадочную гильзу, заменяющую культю, а снизу присоединяет к ней микропроцессорный протез. Сейчас гильза сломалась, поэтому мужчина туго перевязывает ее веревками, чтобы она не спадала. Подходящий для его травмы протез пока не изготовили, рассказывает он.
Под руководством Марии Виктор учится ходить сначала с тростью, а затем и без нее. Между подходами он отдыхает и снимает протез – каждый шаг дается ему с большим усилием. Несмотря на боль, во время тренировки мужчина шутит и подбадривает других ветеранов.
«В первую очередь ты живешь за себя и за того товарища» – так Виктор формулирует свою мотивацию. По его словам, речь идет о погибших сослуживцах, которые хотели жить, но у них не получилось.
До начала спецоперации Виктор работал бетонщиком и мастером по изготовлению дорожных плит. В октябре 2022 г. его мобилизовали. На передовой он выполнял обязанности командира боевой машины. За время службы был награжден орденом Мужества и медалью Суворова, рассказывает мужчина. Ранение, в результате которого он лишился ноги, Виктор получил в 2024 г. во время освобождения Курской области, часть которой на тот момент находилась под контролем ВСУ. По его словам, в него врезался дрон.
«Здесь 28 человек твоих военных братьев, и все без ноги», – делится Виктор впечатлениями от программы. По его словам, за время реабилитации он сбросил 5 кг и по возвращении домой планирует продолжить заниматься спортом: ходить в тренажерный зал, бассейн и играть в паралимпийский волейбол. Своей пятилетней дочери он пообещал до Нового года вернуть былые кубики пресса на животе.
Впрочем, Виктор признается, что так было не всегда. В первое время после возвращения с фронта и лечения в госпиталях ему было морально тяжело, поначалу он даже не выходил из дома. «Молодой, всю жизнь был активным, а тут...» – вспоминает он тот период. На улице дети показывали на него пальцем: «Мама, смотри, у него нет ноги», – рассказывает мужчина. Однако спустя некоторое время он стал воспринимать ситуацию иначе. «Почему я должен чего-то стесняться? – вспоминает Виктор свои мысли. – Я же не по пьянке ее где-то отморозил, не потерял. Я эту ногу за Родину отдал».
«Все идет из головы»
Сейчас Виктор старается абстрагироваться от военной темы. Он отказался от военной формы, чтобы лишний раз не напоминать себе о событиях на фронте, и не рассказывает окружающим о своих наградах. Если его спрашивают, где он потерял ногу, отвечает, что попал в аварию на мотоцикле. «Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе», – объясняет он.
Напоследок Виктор показал видео, на котором он скачет на одной ноге к воде и лихо ныряет в речку. Рассказал, что по возвращении домой в Омск первым делом отправится на рыбалку. В планах у него также получить водительские права. «Все идет из головы, – объясняет Виктор свой подход к восстановлению. – Просто наслаждаешься жизнью. Хочешь на рыбалку, охоту, поплавать – взял и пошел».
После окончания интервью он с криком «Встречаем Звездочку!» направился на костылях в спортивный зал, где инструкторы и ветераны играли в волейбол. Участники с ампутацией обеих ног оставили коляски в стороне, сели в центре зала и оттуда отбивали мяч. Виктор убрал костыль и встал на одну ногу. Сзади его аккуратно придерживал молодой инструктор. Под дружный гул голосов ветераны продолжили игру.