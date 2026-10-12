В России появится сеть центров реабилитации для ветеранов с тяжелыми ранениями

Впрочем, Виктор признается, что так было не всегда. В первое время после возвращения с фронта и лечения в госпиталях ему было морально тяжело, поначалу он даже не выходил из дома. «Молодой, всю жизнь был активным, а тут...» – вспоминает он тот период. На улице дети показывали на него пальцем: «Мама, смотри, у него нет ноги», – рассказывает мужчина. Однако спустя некоторое время он стал воспринимать ситуацию иначе. «Почему я должен чего-то стесняться? – вспоминает Виктор свои мысли. – Я же не по пьянке ее где-то отморозил, не потерял. Я эту ногу за Родину отдал».