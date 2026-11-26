Атака БПЛА вызвала пожар и разлив нефти на НПЗ в Краснодарском крае
На НПЗ «Славянск эко» в Краснодарском крае произошел пожар и разлив нефти после атаки украинских беспилотников. Об этом предприятие сообщило в Max.
В результате атаки повреждения получили установка атмосферной дистилляции нефти, резервуары для ее хранения и трубопроводы. Также были разрушены емкости для хранения темных нефтепродуктов. На пострадавших объектах возникли крупные возгорания.
Сейчас сотрудники предприятия занимаются ликвидацией последствий происшествия и стабилизацией ситуации. Оценить масштаб ущерба в полном объеме удастся после завершения первоочередных работ. В компании уточнили, что завод не работал после атаки в сентябре. В этот период сотрудники и подрядчики занимались восстановлением поврежденных объектов.
В ночь на 26 ноября средства ПВО уничтожили 343 украинских беспилотника над 17 регионами России и двумя морями. В результате атаки были отражены над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областями, а также над Ставропольским и Краснодарским краем, Татарстаном, Башкирией, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
25 ноября Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) получил серьезные повреждения в результате воздушной атаки на Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что после ликвидации последствий чрезвычайной ситуации предстоит приступить к восстановлению деятельности завода.