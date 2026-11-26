В ночь на 26 ноября средства ПВО уничтожили 343 украинских беспилотника над 17 регионами России и двумя морями. В результате атаки были отражены над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областями, а также над Ставропольским и Краснодарским краем, Татарстаном, Башкирией, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.