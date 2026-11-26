МИД: Молдавию готовят к превращению в военный хаб для Украины
Президент Молдавии Майя Санду намерена превратить республику в логистический и производственный центр для снабжения Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Дипломат обратила внимание на опубликованный 24 ноября правительством Молдавии законопроект об оборонной промышленности. Документ регулирует производство оружия и боеприпасов в республике. Приоритетными направлениями предполагается сделать технологии беспилотных систем и противовоздушной обороны (ПВО).
По мнению Захаровой, подобные инициативы могут подорвать безопасность Молдавии и привести к утрате ее суверенитета.
«Ее жители уже поняли, к чему на самом деле готовят их страну. К тому, чтобы стать лишенным суверенитета логистическим хабом, производственным хабом для снабжения киевского режима», – заявила Захарова (цитата по ТАСС).
24 сентября премьер-министр Молдавии заявил об отсутствии планов вступать в НАТО. По его словам, республика намерена сохранять нейтральный статус.
В июне Санду предложила изменить законодательство, чтобы привлечь частный капитал и иностранных инвесторов к производству беспилотников и систем противодействия им. Тогда же заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Молдавия превращается в логистический центр для снабжения Украины.