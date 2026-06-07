Президент Молдавии предложила открыть рынок производства дронов для бизнеса
Президент Молдавии Майя Санду выступила за изменение законодательства, которое позволит привлечь частный капитал и иностранных инвесторов к производству беспилотников и систем противодействия дронам. Об этом глава государства заявила в интервью молдавскому видеоблогеру Николаю Кику, передает портал Noi.md.
По словам Санду, правительству уже поручено подготовить необходимые законодательные поправки.
«С одной стороны, государство должно производить эти дроны и антидроны, но с другой – мы должны позволить участвовать и частному сектору», – заявила президент. Она пояснила, что действующие нормы не позволяют создавать государственно-частные партнерства в сфере производства вооружений, хотя именно такой формат, по ее мнению, необходим для развития отрасли.
Глава государства отметила, что у Молдавии пока нет достаточного количества современных технологий и профильных специалистов для создания подобных систем. При этом зарубежные инвесторы располагают необходимыми компетенциями и ресурсами. Санду подчеркнула необходимость развития средств борьбы с беспилотниками на фоне участившихся случаев появления дронов вблизи территории страны.
Отвечая на вопрос о возможном взаимодействии с Украиной в сфере беспилотных технологий, президент подтвердила заинтересованность в таком сотрудничестве. По ее словам, Кишинев рассчитывает получить доступ к соответствующим разработкам, однако для их применения необходимо сформировать собственную команду специалистов и создать базовую экспертную инфраструктуру внутри страны.
7 июня президент Румынии Никушор Дан официально признал, что безэкипажный катер, взорвавшийся 5 июня в гражданском порту города Констанца, принадлежал Украине. По словам румынского лидера, взорвавшийся дрон входил в группу из четырех украинских морских беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые потеряли управление. Остальные три аппарата, как сообщается, самоуничтожились в море. Дан подчеркнул, что, несмотря на украинскую принадлежность дронов, ответственность за произошедшее он возлагает на Россию.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил ТАСС, что Молдавия превращается в логистический центр, используемый для снабжения Украины. Он предупредил, что вхождение Молдавии в состав Румынии только усугубит ее сближение с НАТО – вопреки конституционному нейтралитету. По его оценке, республика и так уже становится логистическим хабом для снабжения киевского режима, а после объединения с Румынией эти процессы лишь усилятся.