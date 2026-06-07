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Галузин: Молдавия превращается в логистический центр для снабжения Украины

Ведомости

Молдавия превращается в логистический центр, используемый для снабжения Украины. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он предупредил, что вхождение Молдавии в состав Румынии только усугубит ее сближение с НАТО – вопреки конституционному нейтралитету. По его оценке, республика и так уже становится логистическим хабом для снабжения киевского режима, а после объединения с Румынией эти процессы лишь усилятся.

В январе президент Молдавии Майя Санду заявила британским журналистам, что в случае референдума поддержала бы объединение страны с Румынией. Санду заявила, что Молдавии все тяжелее выживать, и признала отсутствие поддержки объединения с Румынией. По ее словам, более реалистичная цель – вступление в ЕС, которое население поддерживает.

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Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал Санду после заявления о поддержке идеи вхождения республики в состав Румынии. По мнению Пушкова, Санду фактически выступает против существования государства, которое сама же и возглавляет. Он назвал происходящее «низшей точкой падения молдавской государственности». Ответственность за это он возложил на прозападные силы, продвигающие курс евроинтеграции.

В январе Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений, лежащих в основе ее членства в Содружестве независимых государств (СНГ).

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