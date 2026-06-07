Он предупредил, что вхождение Молдавии в состав Румынии только усугубит ее сближение с НАТО – вопреки конституционному нейтралитету. По его оценке, республика и так уже становится логистическим хабом для снабжения киевского режима, а после объединения с Румынией эти процессы лишь усилятся.