Галузин: Молдавия превращается в логистический центр для снабжения Украины
Он предупредил, что вхождение Молдавии в состав Румынии только усугубит ее сближение с НАТО – вопреки конституционному нейтралитету. По его оценке, республика и так уже становится логистическим хабом для снабжения киевского режима, а после объединения с Румынией эти процессы лишь усилятся.
В январе президент Молдавии Майя Санду заявила британским журналистам, что в случае референдума поддержала бы объединение страны с Румынией. Санду заявила, что Молдавии все тяжелее выживать, и признала отсутствие поддержки объединения с Румынией. По ее словам, более реалистичная цель – вступление в ЕС, которое население поддерживает.
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал Санду после заявления о поддержке идеи вхождения республики в состав Румынии. По мнению Пушкова, Санду фактически выступает против существования государства, которое сама же и возглавляет. Он назвал происходящее «низшей точкой падения молдавской государственности». Ответственность за это он возложил на прозападные силы, продвигающие курс евроинтеграции.
В январе Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений, лежащих в основе ее членства в Содружестве независимых государств (СНГ).