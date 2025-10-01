Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Парламентские выборы в Молдавии были организованы «откровенно по-диктаторски» и стали глобальным провалом Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Все это должно было быть выставлено в качестве лота на выборах: о том, что они будут переназываться из молдаван в румын, что они будут отменять само понятие молдавского языка, что они... И дальше многоточие. Вот это все должно было быть на витрине, для предзаказа», – объяснила Захарова.
По ее мнению, правящей партии президента республики Майи Санду «Действие и справедливость» (ПСД) необходимо было озвучить все условия до начала голосования. Выборы, которые фактически произошли в Молдавии, Захарова посчитала основанными на «либеральной диктатуре», а не на демократии и законе.
30 сентября глава МИДа Сергей Лавров также раскритиковал итоги голосования. Он подчеркнул, что выборы в молдавский парламент были жульническими и в стране откровенно манипулировали голосами избирателей. Санду он назвал одним из глашатаев антироссийской риторики.
Выборы состоялись 28 сентября. После обработки 100% протоколов стало известно, что оппозиционные партии Молдавии суммарно набрали 49,8% голосов, а правящая партия «Действие и солидарность» – 50,2%. Избирательный порог также сумели преодолеть «Патриотический блок» – 24,17% голосов, блок «Альтернатива» – 7,96%, «Наша партия» – 6,2%, партия «Демократия дома» – 5,62%.