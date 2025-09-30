Лавров назвал парламентские выборы в Молдавии «жульническими»
Выборы в молдавский парламент были жульническими, в стране откровенно манипулировали голосами избирателей, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Конечно, [президент Молдавии] Майя Санду давно уже стала одним из глашатаев антироссийской риторики. Выборы – жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так откровенно манипулировать голосами избирателей», – сказал министр.
30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что итоги выборов продемонстрировали, что в молдавском обществе есть глубокий раскол. По ее словам, он появился из-за деструктивного курса руководства республики. Захарова подчеркнула, что правящая партия «Действие и справедливость» (ПСД) Санду использовала «средневековые» методы устрашения оппонентов.
Выборы в парламент Молдавии состоялись 28 сентября. После обработки 100% протоколов стало известно, что оппозиционные партии Молдавии суммарно набрали 49,8% голосов, а правящая партия «Действие и солидарность» – 50,2%. Избирательный порог также сумели преодолеть «Патриотический блок» – 24,17% голосов, блок «Альтернатива» – 7,96%, «Наша партия» – 6,2%, партия «Демократия дома» – 5,62%.