Молдавия официально запустила процесс выхода из СНГ

Молдавия запустила процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) 27 июня 2023 г. Тогда спикер парламента республики Игорь Гросу заявил, что Кишинев хотел был завершить этот процесс как можно скорее. Решение о выходе из Ассамблеи СНГ в Кишиневе приняли в середине мая 2023 г., страна также регулярно объявляет о выходе из того или иного соглашения, заключенного в рамках содружества.