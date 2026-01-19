Молдавия официально запустила процесс выхода из СНГ
Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений, лежащих в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств (СНГ), сообщил министр иностранных дел Михай Попшой. Его слова передает «Первый в Молдове».
Как заявил глава МИДа, речь идет о денонсации Устава СНГ, Соглашения о создании Содружества и соответствующего приложения. После их официальной денонсации Молдавия перестанет быть юридическим членом организации, хотя де-факто участие было приостановлено ранее. Документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения.
Молдавия запустила процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) 27 июня 2023 г. Тогда спикер парламента республики Игорь Гросу заявил, что Кишинев хотел был завершить этот процесс как можно скорее. Решение о выходе из Ассамблеи СНГ в Кишиневе приняли в середине мая 2023 г., страна также регулярно объявляет о выходе из того или иного соглашения, заключенного в рамках содружества.
14 августа 2023 г. Молдавия денонсировала соглашение о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения в СНГ.
В январе 2026 г. сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что президент Молдавии Майя Санду фактически выступает против существования государства, которое возглавляет. По мнению Пушкова, подобная позиция означает, что Молдавией руководит «не просто агент влияния другого государства, а враг собственного». Он назвал происходящее «низшей точкой падения молдавской государственности» и возложил ответственность на прозападные силы, продвигающие курс евроинтеграции. Таким образом он прокомментировал заявление Санду о том, что она поддерживает вхождение Молдавии в состав Румынии.