Пушков: Санду действует как агент другого государства
Президент Молдавии Майя Санду фактически выступает против существования государства, которое возглавляет. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков в Telegram-канале.
По мнению Пушкова, подобная позиция означает, что Молдавией руководит «не просто агент влияния другого государства, а враг собственного». Он назвал происходящее «низшей точкой падения молдавской государственности» и возложил ответственность на прозападные силы, продвигающие курс евроинтеграции.
Сенатор также заявил, что за лозунгами сближения с Европейским союзом скрывается признание политической несостоятельности действующей власти. По его словам, сама Санду в перспективе может рассчитывать на должность в структурах ЕС, «под боком у Урсулы фон дер Ляйен», тогда как судьба Молдавии ее, по мнению Пушкова, больше не интересует.
12 января Санду заявила, что в случае референдума поддержала бы объединение страны с Румынией. «Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за воссоединение с Румынией», – сказала она. Объясняя такое решение, Санду призвала собеседников посмотреть, «что происходит в мире».
По ее словам, Молдавии все тяжелее выживать. При этом она признала, что в стране нет большинства, которое могло бы поддержать объединение с Румынией. Санду добавила, что население выступает за вступление в Евросоюз (ЕС) и это более реалистичная цель.