Пушков: Санду действует как агент другого государства

Сенатор также заявил, что за лозунгами сближения с Европейским союзом скрывается признание политической несостоятельности действующей власти. По его словам, сама Санду в перспективе может рассчитывать на должность в структурах ЕС, «под боком у Урсулы фон дер Ляйен», тогда как судьба Молдавии ее, по мнению Пушкова, больше не интересует.