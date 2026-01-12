Санду выступила за объединение Молдавии с Румынией
Президент Молдавии Майя Санду в случае референдума поддержала бы объединение страны с Румынией. Об этом она заявила в интервью британским журналистам, передает Digi24.
«Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за воссоединение с Румынией», – сказала она. Объясняя такое решение, Санду призвала собеседников посмотреть, «что происходит в мире».
По ее словам, Молдавии все тяжелее выживать. При этом она признала, что в стране нет большинства, которое могло бы поддержать объединение с Румынией. Санду добавила, что население выступает за вступление в Евросоюз (ЕС) и это более реалистичная цель.
1 октября 2025 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что выборы в парламент Молдавии были организованы «откровенно по-диктаторски» и стали глобальным провалом Запада. По ее мнению, правящей партии Санду «Действие и справедливость» (ПСД) необходимо было озвучить все условия до начала голосования. Выборы состоялись 28 сентября. После обработки 100% протоколов стало известно, что оппозиционные партии Молдавии суммарно набрали 49,8% голосов, а правящая партия «Действие и солидарность» – 50,2%.