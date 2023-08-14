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Молдавия вышла из соглашения о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ

Ведомости

Молдавия денонсировала соглашение о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения в СНГ. Такое решение правительство страны приняло на заседании, передает ТАСС.

Кабмин республики счел договор нефункциональным, поскольку, по словам министра обороны Молдавии Анатолия Носатого, страна не внедряла положения соглашения. В 1994 г. Кишинев принял решение исключить взаимодействие в военно-политической области в рамках СНГ, указав на противоречия в документе принципам суверенитета и независимости Молдавии. 

Соглашение было заключено в 1992 г. Согласно документу, комиссия содействует выполнению обязательств по вопросам международного разоружения, а также осуществляет обмен мнениями и информацией в этой области. 

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В феврале Молдавия отозвала своего постпреда из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Тогда же министр иностранных дел и европейской интеграции страны Нику Попеску заявил, что Кишинев начал процесс выхода из соглашений в рамках СНГ. По данным МИД Молдавии, республика является участником примерно 330 документов. 

В мае Кишинев заявил о выходе из ассамблеи СНГ. Тогда спикер парламента республики Игорь Гросу пояснил, что у его страны нет общих границ с СНГ, членство в объединении не позволило Молдавии улучшить свое экономическое положение или урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Приднестровья. В конце июня власти Молдавии запустили процедуру выхода. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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