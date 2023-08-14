Молдавия вышла из соглашения о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ

В мае Кишинев заявил о выходе из ассамблеи СНГ. Тогда спикер парламента республики Игорь Гросу пояснил, что у его страны нет общих границ с СНГ, членство в объединении не позволило Молдавии улучшить свое экономическое положение или урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Приднестровья. В конце июня власти Молдавии запустили процедуру выхода.