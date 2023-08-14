Молдавия вышла из соглашения о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ
Молдавия денонсировала соглашение о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения в СНГ. Такое решение правительство страны приняло на заседании, передает ТАСС.
Кабмин республики счел договор нефункциональным, поскольку, по словам министра обороны Молдавии Анатолия Носатого, страна не внедряла положения соглашения. В 1994 г. Кишинев принял решение исключить взаимодействие в военно-политической области в рамках СНГ, указав на противоречия в документе принципам суверенитета и независимости Молдавии.
Соглашение было заключено в 1992 г. Согласно документу, комиссия содействует выполнению обязательств по вопросам международного разоружения, а также осуществляет обмен мнениями и информацией в этой области.
В феврале Молдавия отозвала своего постпреда из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Тогда же министр иностранных дел и европейской интеграции страны Нику Попеску заявил, что Кишинев начал процесс выхода из соглашений в рамках СНГ. По данным МИД Молдавии, республика является участником примерно 330 документов.
В мае Кишинев заявил о выходе из ассамблеи СНГ. Тогда спикер парламента республики Игорь Гросу пояснил, что у его страны нет общих границ с СНГ, членство в объединении не позволило Молдавии улучшить свое экономическое положение или урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Приднестровья. В конце июня власти Молдавии запустили процедуру выхода.