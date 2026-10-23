Трамп заявил о восстановлении доступа Украины к Starshield
Ограничения на работу военной спутниковой системы Starshield на Украине сняли. Об этом журналистам сообщил президент США Дональд Трамп. Когда у американского лидера спросили, говорил ли он с основателем SpaceX Илоном Маском по этому поводу, глава Белого дома отказался отвечать.
«Я не хочу это комментировать. Звонил ли я или кто-то другой, наверное, не имеет значения. В конечном итоге он вернул это», – заявил Трамп (цитата по Reuters).
22 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент США позвонил Маску и попросил снять ограничения со Starshield на территории Украины. По данным издания, система заработала вскоре после их разговора. Некоторые украинские чиновники заявили, что связь не полностью функционирует, но работает на более высоких скоростях, чем до этого.
21 октября The Wall Street Journal сообщала, что Маск принял решение ограничить работу спутниковой системы военной связи Starshield на Украине, не поставив в известность Трампа. Как пишет WSJ, решение последовало за новыми ударами Украины по российской энергетической инфраструктуре. В последние недели Маск и Трамп критиковали Киев, в том числе за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен разведывательной информацией с США возобновился и помогает Киеву реагировать на российские удары. Он поблагодарил американскую сторону за передачу разведданных.