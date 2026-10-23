Трамп заявил о восстановлении доступа Украины к Starshield

22 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент США позвонил Маску и попросил снять ограничения со Starshield на территории Украины. По данным издания, система заработала вскоре после их разговора. Некоторые украинские чиновники заявили, что связь не полностью функционирует, но работает на более высоких скоростях, чем до этого.