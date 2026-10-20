Зеленский заявил о возобновлении обмена разведданными между США и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен разведывательной информацией с США возобновился и помогает Киеву реагировать на российские удары. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом в Осло.
Зеленский поблагодарил американскую сторону за передачу разведывательной информации о ракетных ударах. По его словам, обмен данными «сейчас работает» и помогает Украине противодействовать атакам.
Кроме того, Зеленский надеется вновь поговорить с госсекретарем США Марко Рубио в течение 48 часов, передает The Guardian с пресс-конференции. Ранее стороны обсуждали работу Starlink, поставки ракет-перехватчиков и обмен разведывательной информацией.
20 октября Зеленский попросил Рубио восстановить доступ Украины к системам Starlink и Starshield. Стороны также обсудили потребность Киева в ракетах для комплексов Patriot и разведывательной информации о пусках баллистических ракет.
16 октября Reuters сообщило об ограничении работы Starshield для украинских военных по распоряжению, поступившему из Белого дома. При этом источник агентства утверждал, что президент США Дональд Трамп лично такого приказа не отдавал.
В тот же день Трамп заявил о непричастности Вашингтона к ограничениям Starlink. Он выразил сомнение в том, что работу системы вообще приостанавливали.