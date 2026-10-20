Зеленский заявил о возобновлении обмена разведданными между США и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен разведывательной информацией с США возобновился и помогает Киеву реагировать на российские удары. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом в Осло.