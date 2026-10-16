Reuters: приказ ограничить Starshield для Украины поступил из Белого дома

14 октября основатель SpaceX Илон Маск в ответ на заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи Starlink на скоростях до 160 км/ч и полной отмене ограничения для военной модификации Starshield сообщил, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач и не должна использоваться для наступательных военных операций. Он отметил, что подобное применение недопустимо для коммерческой компании.