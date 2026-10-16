Reuters: приказ ограничить Starshield для Украины поступил из Белого дома
Распоряжение об ограничении работы спутниковой системы Starshield компании SpaceX для украинских военных поступило из Белого дома. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и представителя одной из западных стран, знакомых с ситуацией.
По данным агентства, руководство Пентагона получило сообщение о необходимости замедлить предоставление услуг Starshield украинским военным. Система используется для связи и управления беспилотниками.
При этом высокопоставленный американский чиновник заявил Reuters, что президент США Дональд Трамп лично не отдавал такого распоряжения. Источники агентства не уточнили, кто именно принял решение об ограничении услуг.
14 октября основатель SpaceX Илон Маск в ответ на заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи Starlink на скоростях до 160 км/ч и полной отмене ограничения для военной модификации Starshield сообщил, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач и не должна использоваться для наступательных военных операций. Он отметил, что подобное применение недопустимо для коммерческой компании.
До этого бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сказал, что на Украине в ночь на 14 октября возникли ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink, из-за которых, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций ВСУ. Он предположил, что компания SpaceX могла ввести ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа.
13 октября Politico сообщило о возможном прекращении предоставления Киеву американских разведданных и отключении Starlink. Бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси допустил, что Трамп может надавить на основателя SpaceX Маска, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В тот же день американский лидер подтвердил продолжение передачи разведданных Украине.