WSJ: Маск самостоятельно принял решение ограничить Starshield Украине

18 октября Зеленский обвинил Белый дом в ограничении работы системы Starlink. Он подчеркнул, что не знает, кто именно в американском правительстве принял такое решение. В тот же день глава минфина США Скотт Бессент в интервью NBC предупредил украинского лидера, что ему стоит быть осторожным с подобными высказываниями.