WSJ: Маск самостоятельно принял решение ограничить Starshield Украине
Основатель SpaceX Илон Маск принял решение ограничить работу спутниковой системы военной связи Starshield на Украине, не поставив в известность президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, ограничения вызвали обеспокоенность в Киеве и неразбериху в администрации Трампа. Украинские власти пытались выяснить, кто принял решение и было ли оно согласовано с американской администрацией.
Как пишет WSJ, решение последовало за новыми ударами Украины по российской энергетической инфраструктуре. В последние недели Маск и Трамп критиковали Киев, в том числе за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен разведывательной информацией с США возобновился и помогает Киеву реагировать на российские удары. Он поблагодарил американскую сторону за передачу разведданных.
18 октября Зеленский обвинил Белый дом в ограничении работы системы Starlink. Он подчеркнул, что не знает, кто именно в американском правительстве принял такое решение. В тот же день глава минфина США Скотт Бессент в интервью NBC предупредил украинского лидера, что ему стоит быть осторожным с подобными высказываниями.
13 октября бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси сообщил изданию Politico, что Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink. Он отметил, что американский лидер примет такое решение, если Киев продолжит наносить удары по российским НПЗ.