Президент Франции нашел 10% нужного зимой газа и дизтоплива у арабов

Президент Франции нашел 10% нужного зимой газа и дизтоплива у арабовОсталось их привезти в военных условиях
Президент Франции Эмманюэль Макрон в Катаре 22 октября завершил трехдневное турне по арабским монархиям Персидского залива. Главным результатом стали договоренности о поставках в течение зимы дизтоплива и сжиженного природного газа (СПГ) из Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ в объеме примерно в 10% от французского импорта. В Катаре Макрон договорился о поставках на французский рынок СПГ на 2 ТВт ч (или около 200 млн куб. м). Этот объем эквивалентен 7% месячного потребления газа Францией – второго по величине импортера газа в ЕС по итогам сентября.
На 19 октября, по данным Gas Infrastructure Europe, подземные газовые хранилища во Франции были заполнены на 87,5% (108,4 ТВт ч энергии). Это меньше среднегодовой величины в 96%, но выше, чем октябрьский средний показатель по ЕС – 74,5% (в октябре 2025 г. – 83%). В начале турне Макрона цена на газ в Европе достигла рекорда с декабря 2022 г. – эталонный нидерландский фьючерс (TTF) торговался 20 октября выше 90 евро за 1 МВт ч, что эквивалентно 1080 евро за 1000 куб. м.