Президент Франции нашел 10% нужного зимой газа и дизтоплива у арабов

На 19 октября, по данным Gas Infrastructure Europe, подземные газовые хранилища во Франции были заполнены на 87,5% (108,4 ТВт ч энергии). Это меньше среднегодовой величины в 96%, но выше, чем октябрьский средний показатель по ЕС – 74,5% (в октябре 2025 г. – 83%). В начале турне Макрона цена на газ в Европе достигла рекорда с декабря 2022 г. – эталонный нидерландский фьючерс (TTF) торговался 20 октября выше 90 евро за 1 МВт ч, что эквивалентно 1080 евро за 1000 куб. м.