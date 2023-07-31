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СИБ Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ России

Ведомости

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с Федеральной службой безопасности России. Об этом сообщается на сайте молдавского ведомства. 

«Сегодня, 31 июля, Служба информации и безопасности после начала необходимых юридических процедур денонсировала соглашение о партнерстве с Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ). Официальные уведомления направлены властям Российской Федерации», – говорится в сообщении. 

Кроме того, СИБ «приняла жесткие меры» для денонсации соглашения о сотрудничестве со Службой внешней разведки РФ (СВР), отметили в ведомстве.

Там пояснили, что после начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 г. сотрудничество спецслужб Молдавии и России было прекращено. В связи с этими заключенные ранее договоренности «не имеют практической применимости».

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В ведомстве добавили, что соглашения, подписанные в 1994 г., содержали юридические оговорки, которые аргументировали присутствие представителей российских спецслужб в районе левобережья Днестра в республике. При денонсации этих соглашений Россия больше не может ссылаться на эти положения, отметили в СИБ.

26 июля министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску сообщил, что Кишинев сократит численность персонала посольства России в республике. Такое решение министр объяснил подозрениями причастности части сотрудников посольства «к дестабилизации ситуации в стране».

Посол РФ в республике Олег Васнецов назвал «шпионский скандал» поводом для «принятого давным-давно» решения по сокращению персонала посольства. Он добавил, что такой шаг подрывает возможности диалога между Москвой и Кишиневом. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением властей Молдавии и заявил, что такая мера является продолжением недружественной линии страны в отношении России. Он добавил, что подобные шаги «не оставляются без взаимности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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