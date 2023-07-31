СИБ Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ России

В ведомстве добавили, что соглашения, подписанные в 1994 г., содержали юридические оговорки, которые аргументировали присутствие представителей российских спецслужб в районе левобережья Днестра в республике. При денонсации этих соглашений Россия больше не может ссылаться на эти положения, отметили в СИБ.