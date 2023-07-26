Песков: Кишинев заводит отношения с Москвой в «очень жалкое» состояние

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску сообщил, что Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике. Такое решение он пояснил наличием подозрений, что часть сотрудников посольства «причастна к дестабилизации ситуации в стране». Посол РФ в республике Олег Васнецов после этого заявил, что такие меры подрывают возможности диалога между Москвой и Кишиневом.