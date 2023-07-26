Песков: Кишинев заводит отношения с Москвой в «очень жалкое» состояние
Решение Молдавии сократить численность российской дипмиссии является продолжением недружественной линии нынешнего руководства республики к России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выражать сожаление в этой связи. Люди вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии», – сказал Песков.
По мнению Кремля, само руководство Молдавии «рубит все канаты». «Это плохо. Подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности», – добавил Песков.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску сообщил, что Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике. Такое решение он пояснил наличием подозрений, что часть сотрудников посольства «причастна к дестабилизации ситуации в стране». Посол РФ в республике Олег Васнецов после этого заявил, что такие меры подрывают возможности диалога между Москвой и Кишиневом.