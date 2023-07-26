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Песков: Кишинев заводит отношения с Москвой в «очень жалкое» состояние

Ведомости

Решение Молдавии сократить численность российской дипмиссии является продолжением недружественной линии нынешнего руководства республики к России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выражать сожаление в этой связи. Люди вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии», – сказал Песков.

По мнению Кремля, само руководство Молдавии «рубит все канаты». «Это плохо. Подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности», – добавил Песков.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску сообщил, что Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике. Такое решение он пояснил наличием подозрений, что часть сотрудников посольства «причастна к дестабилизации ситуации в стране». Посол РФ в республике Олег Васнецов после этого заявил, что такие меры подрывают возможности диалога между Москвой и Кишиневом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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