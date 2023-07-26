Власти Молдавии сократят численность персонала посольства России

«Весь этот так называемый шпионский скандал – всего лишь повод для принятого давным-давно решения по сокращению дипломатического персонала. Об этом нам сегодня было объявлено. С нашей точки зрения, это серьезно подрывает возможности диалога между двумя странами, и, собственно, это решение совершенно не в духе дружественных нам стран», – сказал Васнецов после посещения МИДа.