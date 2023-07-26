Власти Молдавии сократят численность персонала посольства России
Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике, сообщил на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску.
«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове», – сказал он (цитата по ТАСС).
Такое решение Попеску пояснил наличием подозренией, что часть сотрудников посольства «причастна к дестабилизации ситуации в стране».
Решение о сокращении численности персонала российского посольства подрывает возможности диалога между Москвой и Кишиневом, прокомментировал посол РФ в республике Олег Васнецов. По данным ТАСС, его вызвали в МИД Молдавии на фоне публикаций в СМИ об антеннах на крыше посольства, которые якобы использовались для шпионажа.
«Весь этот так называемый шпионский скандал – всего лишь повод для принятого давным-давно решения по сокращению дипломатического персонала. Об этом нам сегодня было объявлено. С нашей точки зрения, это серьезно подрывает возможности диалога между двумя странами, и, собственно, это решение совершенно не в духе дружественных нам стран», – сказал Васнецов после посещения МИДа.
В конце апреля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что довольно «длинному списку» высокопоставленных российских руководителей, включая президента Владимира Путина, запрещен въезд в страну и что в республике будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы 9 мая. Затем Министерство иностранных дел РФ рекомендовало учитывать риски при планировании поездок в Молдавию, МИД объяснял это участившимися случаями дискриминации россиян.