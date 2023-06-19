В Молдавии пророссийскую партию «Шор» объявили вне закона

В тот же день президент республики Майя Санду приветствовала решение суда, отметив, что «молдаване ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступные организации не допущены к захвату власти. «Жители Молдовы хотят, чтобы государство защищало их от воров и вершило правосудие. Только государство, очищенное от тех, кто ворует у него, может обеспечить благосостояние своих граждан», – написала она на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России).