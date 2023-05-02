Газета
Политика

В пророссийской молдавской автономии Гагаузия во второй тур вышли сразу два пророссийских кандидата

Вне зависимости от того, кто победит, регион останется в сфере влияния Москвы
Нурлан Гасымов Глеб Мишутин
Гагаузия сохраняет пророссийскую ориентацию / DUMITRU DORU / EPA / ТАСС

В населенной тюркоязычными православными гагаузами молдавской автономии Гагаузия 1 мая обнародовали предварительные результаты выборов главы (башкана), прошедших 30 апреля. Голосование не выявило явного победителя, во второй тур вышли кандидат, поддержанный крупнейшей оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ), Григорий Узун и ставленница партии «Шор» Евгения Гуцул. Оба получили чуть больше 26% голосов при явке 57,8%.

Обе организации, от которых идут кандидаты в башканы Гагаузии, считаются пророссийскими, но кампания идет на фоне давления молдавских властей на «Шор». 1 мая в международном аэропорту Кишинева задержали заместителя лидера партии, депутата парламента Молдавии Марину Таубер. Политик проходит по делу о незаконном финансировании партии. Прокуратура решила ее задержать, опасаясь, что депутат, как и ее партийный лидер олигарх Илан Шор в 2019 г., скроется от правоохранителей, 13 апреля его заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.

Повестка всех кандидатов в главы Гагаузии была схожей: украинский кризис, дороговизна услуг ЖКХ и нормализация отношений с Россией, рассказал глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. При этом проевропейская правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) даже не выдвинула в регионе своего кандидата. «Вместо этого Кишинев предпочел поддержать экс-башкана Дмитрия Кройтора (занимал пост с 1999 по 2002 г.). Формально он проевропейский либерал и максимально удобный для молдавских властей политик, но и он говорил о важности дружбы с Москвой», – отметил эксперт.

По словам Манастырлы, опытному политику не помогли поддержка действующего башкана Ирины Влахи и ее административный ресурс. «Предполагаемая связь Кройтора с Кишиневом отпугнула избирателей – гагаузы недовольны политикой молдавских властей из-за их отношений с Россией», – добавил политолог. Узун же ранее был депутатом народного собрания Гагаузии и членом молдавского парламента от ПСРМ. Большую часть своей жизни он провел в России, там окончил школу и вуз и только после этого пошел в бизнес и политику.

В случае победы Узун, скорее всего, сможет проводить самостоятельную и дружественную к России политику в интересах граждан Молдавии, не желающих интеграции с Румынией, отметил научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. «Интеграции добивается [президент Майя] Санду, но на ее пути стоит именно гагаузская автономия», – добавил политолог. Гуцул вряд ли будет полностью самостоятельной фигурой, полагает Офицеров-Бельский. «Влияние «Шора» в молдавской политике велико, но партия в целом занимается беззубой оппозиционной деятельностью, которая иногда включает пророссийские лозунги», – считает эксперт.

Манастырлы, в свою очередь, отмечает, что при победе любого из нынешних кандидатов Кишиневу будет «не легче», поскольку регион сохранит пророссийскую ориентацию, а по закону гагаузскому башкану полагается кресло в молдавском правительстве. «Для Москвы, в принципе, все равно, кто победит во втором туре, для нее исход выборов в любом случае будет позитивным», – считает политолог Владимир Брутер.

Но в Молдавии результаты выборов утверждает суд, добавляет Манастырлы: «А суд подконтролен центральным властям. Я бы не исключал вариант назначения перевыборов».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных