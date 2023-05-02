В пророссийской молдавской автономии Гагаузия во второй тур вышли сразу два пророссийских кандидата

Повестка всех кандидатов в главы Гагаузии была схожей: украинский кризис, дороговизна услуг ЖКХ и нормализация отношений с Россией, рассказал глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. При этом проевропейская правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) даже не выдвинула в регионе своего кандидата. «Вместо этого Кишинев предпочел поддержать экс-башкана Дмитрия Кройтора (занимал пост с 1999 по 2002 г.). Формально он проевропейский либерал и максимально удобный для молдавских властей политик, но и он говорил о важности дружбы с Москвой», – отметил эксперт.