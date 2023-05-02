В пророссийской молдавской автономии Гагаузия во второй тур вышли сразу два пророссийских кандидата

В пророссийской молдавской автономии Гагаузия во второй тур вышли сразу два пророссийских кандидатаВне зависимости от того, кто победит, регион останется в сфере влияния Москвы
В населенной тюркоязычными православными гагаузами молдавской автономии Гагаузия 1 мая обнародовали предварительные результаты выборов главы (башкана), прошедших 30 апреля. Голосование не выявило явного победителя, во второй тур вышли кандидат, поддержанный крупнейшей оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ), Григорий Узун и ставленница партии «Шор» Евгения Гуцул. Оба получили чуть больше 26% голосов при явке 57,8%.
Обе организации, от которых идут кандидаты в башканы Гагаузии, считаются пророссийскими, но кампания идет на фоне давления молдавских властей на «Шор». 1 мая в международном аэропорту Кишинева задержали заместителя лидера партии, депутата парламента Молдавии Марину Таубер. Политик проходит по делу о незаконном финансировании партии. Прокуратура решила ее задержать, опасаясь, что депутат, как и ее партийный лидер олигарх Илан Шор в 2019 г., скроется от правоохранителей, 13 апреля его заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.
Повестка всех кандидатов в главы Гагаузии была схожей: украинский кризис, дороговизна услуг ЖКХ и нормализация отношений с Россией, рассказал глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. При этом проевропейская правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) даже не выдвинула в регионе своего кандидата. «Вместо этого Кишинев предпочел поддержать экс-башкана Дмитрия Кройтора (занимал пост с 1999 по 2002 г.). Формально он проевропейский либерал и максимально удобный для молдавских властей политик, но и он говорил о важности дружбы с Москвой», – отметил эксперт.
По словам Манастырлы, опытному политику не помогли поддержка действующего башкана Ирины Влахи и ее административный ресурс. «Предполагаемая связь Кройтора с Кишиневом отпугнула избирателей – гагаузы недовольны политикой молдавских властей из-за их отношений с Россией», – добавил политолог. Узун же ранее был депутатом народного собрания Гагаузии и членом молдавского парламента от ПСРМ. Большую часть своей жизни он провел в России, там окончил школу и вуз и только после этого пошел в бизнес и политику.
В случае победы Узун, скорее всего, сможет проводить самостоятельную и дружественную к России политику в интересах граждан Молдавии, не желающих интеграции с Румынией, отметил научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. «Интеграции добивается [президент Майя] Санду, но на ее пути стоит именно гагаузская автономия», – добавил политолог. Гуцул вряд ли будет полностью самостоятельной фигурой, полагает Офицеров-Бельский. «Влияние «Шора» в молдавской политике велико, но партия в целом занимается беззубой оппозиционной деятельностью, которая иногда включает пророссийские лозунги», – считает эксперт.
Манастырлы, в свою очередь, отмечает, что при победе любого из нынешних кандидатов Кишиневу будет «не легче», поскольку регион сохранит пророссийскую ориентацию, а по закону гагаузскому башкану полагается кресло в молдавском правительстве. «Для Москвы, в принципе, все равно, кто победит во втором туре, для нее исход выборов в любом случае будет позитивным», – считает политолог Владимир Брутер.
Но в Молдавии результаты выборов утверждает суд, добавляет Манастырлы: «А суд подконтролен центральным властям. Я бы не исключал вариант назначения перевыборов».