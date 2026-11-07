Volvo зарегистрировала товарный знак в России
Шведская компания Volvo зарегистрировала товарный знак в России для продажи автомобилей. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Товарный знак зарегистрирован до декабря 2035 г. Компания сможет продавать под этим товарным знаком автобусы, гоночные автомобили, водные скутеры, автодома, а также оказывать услуги проката и аренды машинного оборудования.
Заявку на регистрацию товарного знака Volvo Penta Volvo Trademark Holding AB подал через AB Volvo (головная компания Volvo Group) в декабре 2025 г.
28 февраля 2022 г. газета The Wall Street Journal сообщала, что Volvo Cars объявил о приостановке поставок автомобилей на российский рынок. В компании объясняли такое решение потенциальными рисками, связанными с санкциями США и Евросоюза.
20 декабря 2025 г. сообщалось, что концерн Volvo направил заявку на регистрацию трех торговых марок в Российской Федерации. Две марки носят название Volvo, третья – Volvo Penta.