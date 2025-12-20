Volvo подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в России
Торговая марка Volvo зарегистрирована по трем категориям (№ 07, 12, 37) Международной классификации товаров и услуг. Эти категории охватывают выпуск грузовых автомобилей, автобусов, фургонов, легковых машин, а также производство оборудования вроде двигателей и станков, плюс оказание услуг в сфере технического обслуживания и ремонта транспортных средств.
Документы на регистрацию торговой марки поступили в Роспатент 17 декабря из Швеции.