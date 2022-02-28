Volvo приостановит поставки автомобилей в Россию
Автопроизводитель Volvo Cars объявил о приостановке поставок автомобилей на российский рынок, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на компанию.
«Учитывая потенциальные риски, связанные с торговлей материалами с Россией, включая санкции, введенные ЕС и США, Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до дальнейшего уведомления», — сообщил автопроизводитель.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2021 г. в России продали 9088 транспортных средств Volvo в сегменте легких и легких коммерческих автомобилей. Этот показатель вырос на 13% по сравнению с 2020 г. В прошлом году продажи автомобилей Volvo составили 0,55% от общего количества проданных в России автомобилей в этом сегменте (1 666 780 единиц).
Производитель коммерческих и грузовых автомобилей Volvo Group, с 1999 г. никак не связанный с Volvo Car, также сообщил о приостановке производства и продаж в России.
«В связи с военным конфликтом на Украине, ситуацией в регионе и развивающимися санкциями и правилами экспортного контроля Volvo Group вынуждена временно прекратить свою деятельность в России и принять дальнейшие меры по соблюдению применимых правил», — сказал пресс-секретарь автопроизводителя. Завод Volvo Group в Калуге функционирует с 2009 г.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью президент назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств осудили данный шаг России. Они призвали страну вывести военный контингент с Украины и начать переговоры, а также ввели против России финансовые, экономические и персональные санкции.