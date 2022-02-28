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Бизнес

Volvo приостановит поставки автомобилей в Россию

Ведомости

Автопроизводитель Volvo Cars объявил о приостановке поставок автомобилей на российский рынок, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на компанию.

«Учитывая потенциальные риски, связанные с торговлей материалами с Россией, включая санкции, введенные ЕС и США, Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до дальнейшего уведомления», — сообщил автопроизводитель.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2021 г. в России продали 9088 транспортных средств Volvo в сегменте легких и легких коммерческих автомобилей. Этот показатель вырос на 13% по сравнению с 2020 г. В прошлом году продажи автомобилей Volvo составили 0,55% от общего количества проданных в России автомобилей в этом сегменте (1 666 780 единиц).

Производитель коммерческих и грузовых автомобилей Volvo Group, с 1999 г. никак не связанный с Volvo Car, также сообщил о приостановке производства и продаж в России.

«В связи с военным конфликтом на Украине, ситуацией в регионе и развивающимися санкциями и правилами экспортного контроля Volvo Group вынуждена временно прекратить свою деятельность в России и принять дальнейшие меры по соблюдению применимых правил», — сказал пресс-секретарь автопроизводителя. Завод Volvo Group в Калуге функционирует с 2009 г.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью президент назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств осудили данный шаг России. Они призвали страну вывести военный контингент с Украины и начать переговоры, а также ввели против России финансовые, экономические и персональные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных