Новак: дизель из РФ поступит в США через 15-20 дней после заключения контрактов

Как отметил Новак, сейчас между Минэнерго России и США, а также между российскими экспортерами и покупателями российского дизеля ведется активная работа. Американское Минэнерго уже определило компании, которые станут контрагентами и покупателями. Сейчас стороны согласовывают коммерческие условия – фактически речь идет о заключении контрактов. После их подписания топливо в течение 15–20 дней поступит на рынки США. На рынки более близких стран поставки возможны в более короткие сроки, отметил Новак.