Новак: дизель из РФ поступит в США через 15-20 дней после заключения контрактов
Дизель из России выйдет на американские рынки через 15-20 дней после подписания контрактов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналисту «Вестей» Евгению Попову.
Как отметил Новак, сейчас между Минэнерго России и США, а также между российскими экспортерами и покупателями российского дизеля ведется активная работа. Американское Минэнерго уже определило компании, которые станут контрагентами и покупателями. Сейчас стороны согласовывают коммерческие условия – фактически речь идет о заключении контрактов. После их подписания топливо в течение 15–20 дней поступит на рынки США. На рынки более близких стран поставки возможны в более короткие сроки, отметил Новак.
Он отметил, что поставлять российский дизель на американский рынок будут на танкерах, которые традиционно используются для транспортировок в зависимости от коммерческих условий.
9 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, еще 1 млн т – после. В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива.
11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия без проблем сможет продавать дизельное топливо на мировые рынки, так как спрос на нефтепродукты в мире огромный.
13 октября Трамп заявил, что соглашение с Россией по дизельному топливу необходимо на фоне высоких цен на мировом рынке.