Новак заявил об отсутствии проблем с продажей российской нефти

Новак заявил об отсутствии проблем с продажей российской нефтиМногие страны хотят ее купить на фоне дисбаланса на мировом рынке, отметил вице-премьер
У России нет проблем с продажей своей нефти, заявил вице-премьер Александр Новак в проекте Марины Ким «Новый мир», передает ИС «Вести».
«Что касается продажи нефти, у нас в этом плане проблем нет, и покупателями желают стать многие страны. На момент продажи обычно контракт заключается, кто будет нуждаться, у кого будут лучшие условия, тому и будет продаваться нефть», – сказал Новак, отвечая на вопрос о ключевых покупателях российской нефти.
По словам вице-премьера, дисбаланс на мировом нефтяном рынке может сохраняться длительное время. Новак полагает, что восстановление поставок нефти из стран Персидского залива позволит сбалансировать мировой рынок в течение полутора лет. «Я думаю, не пять лет. Если откроется возможность поставок из стран Персидского залива, мне кажется, в течение года-полутора рынок сбалансируется», – сказал он.
Вице-премьер обратил внимание на очень сложную ситуацию на мировом рынке. Помимо неопределенностей, связанных с постоянными санкциями в отношении многих стран-экспортеров и торговыми войнами, ситуацию осложнили вооруженные конфликты. Они повлияли на объемы производства, логистику, транспортировку энергоносителей и безопасность, пояснил он. Также на это повлияло ограничение поставок через Ормузский пролив: из-за ограничений судоходства мировой рынок ежедневно недополучает около 4–6 млн баррелей нефти, добавил Новак.
«Поэтому цена выросла: она реагирует на дефицит, волатильность высокая; рынок в ожидании того, что там что-то наладится, и при этом цены все равно высокие. Если такая ситуация будет продолжаться, то, на мой взгляд, это еще больше взвинтит цены, потому что остатки, которые сейчас активно используются из различных резервов – из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство, США и европейские страны, – уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей. А, по нашим оценкам, рынок недополучил уже 2,2 млрд баррелей. То есть этого все равно недостаточно», – резюмировал он.
Цена нефти Brent в ходе торгов в пятницу выросла на 3,5%, приблизившись к отметке в $110 за баррель, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE). Как отмечал Bloomberg, рост последовал за внесением в конгресс США законопроекта, призванного заблокировать договоренность президента Дональда Трампа с Москвой о поставках российского дизельного топлива.