Новак заявил об отсутствии проблем с продажей российской нефти

«Поэтому цена выросла: она реагирует на дефицит, волатильность высокая; рынок в ожидании того, что там что-то наладится, и при этом цены все равно высокие. Если такая ситуация будет продолжаться, то, на мой взгляд, это еще больше взвинтит цены, потому что остатки, которые сейчас активно используются из различных резервов – из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство, США и европейские страны, – уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей. А, по нашим оценкам, рынок недополучил уже 2,2 млрд баррелей. То есть этого все равно недостаточно», – резюмировал он.