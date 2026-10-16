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Нефть Brent приблизилась к $110 за баррель из-за опасений роста дефицита дизеля

Филипп Иванов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Цена нефти Brent в ходе торгов в пятницу выросла на 3,5%, приблизившись к отметке в $110 за баррель, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 22:15 мск Brent торговалась по $109,64 за баррель с поставкой в декабре.

Как отмечает Bloomberg, рост последовал за внесением в конгресс США законопроекта, призванного заблокировать договоренность президента Дональда Трампа с Москвой о поставках российского дизельного топлива. Законопроект, внесенный конгрессменом Грегори Миксом, предполагает запрет на финансирование российских энергопроектов со стороны государства, аннулирование ряда лицензий минфина США и усиление санкций.

«Дальнейшее вытеснение российского дизельного топлива с мировых рынков вынудит нефтеперерабатывающие заводы в других странах наращивать переработку нефти, чтобы удовлетворить спрос», – пишет агентство.

Давление на рынок, по данным агентства, также оказывают продолжающиеся конфликты в ключевых экспортных центрах энергоносителей. Поддерживаемые Ираном хуситы значительно активизировали ракетные и беспилотные удары по территории Саудовской Аравии. 11 октября группировка заявила о проведении четырех операций, нанеся удары по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и двум объектам Saudi Aramco – газовой установке в Шедгуме и объекту в Танаджибе. Параллельно продолжается и украинский конфликт, в ходе которого удары наносятся в том числе по НПЗ.

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На этом фоне вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе (РЭН) заявил, что сделка России и США по поставкам дизельного топлива выгодна всем, включая потребителей, и назвал ее «прагматичным решением». Критика сделки из Европы, по его словам, идет вразрез с интересами европейских потребителей. Новак отметил, что мировой рынок испытывает дефицит дизеля в объеме около 25% из-за невозможности поставок из стран Персидского залива на фоне конфликта США и Ирана и ограничений на экспорт из России. Сейчас стоимость дизельного топлива в мире составляет около $200 за баррель при цене на нефть $100–120.

Вице-премьер заверил, что мощности по производству дизеля в РФ вдвое превышают потребности рынка, его хватает как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

9 октября в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа была достигнута договоренность о поставках большого объема российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В тот же день минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом российского дизельного топлива, включая импорт в США. Она будет действовать до 7 апреля 2027 г. Россия позже подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок.

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