Нефть Brent приблизилась к $110 за баррель из-за опасений роста дефицита дизеля

На этом фоне вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе (РЭН) заявил, что сделка России и США по поставкам дизельного топлива выгодна всем, включая потребителей, и назвал ее «прагматичным решением». Критика сделки из Европы, по его словам, идет вразрез с интересами европейских потребителей. Новак отметил, что мировой рынок испытывает дефицит дизеля в объеме около 25% из-за невозможности поставок из стран Персидского залива на фоне конфликта США и Ирана и ограничений на экспорт из России. Сейчас стоимость дизельного топлива в мире составляет около $200 за баррель при цене на нефть $100–120.