Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%CHKZ15 350-2,23%CHMK3 160-0,47%IMOEX2 428,13+1,73%RTSI914,78+1,9%RGBI111,67-0,02%RGBITR769,89+0,01%
Главная / Бизнес /

Главное из заявлений Новака о НПЗ и поставках дизеля США

По его словам, Россия готова сбалансировать мировые энергорынки и нарастить поставки в Европу
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

16 октября вице-премьер РФ Александр Новак выступил с заявлениями на Российской энергетической неделе (РЭН-2026) по актуальной повестке вокруг состояния российского топливного рынка, а также по вопросу дизельной сделки с США. По его словам, соглашение с Вашингтоном выгодно всем, а сама Россия дизелем обеспечена. «Ведомости» собрали главное из выступления Новака, а также из его заявлений в кулуарах форума.

Дизельная сделка с США

Сделка России и США по поставкам дизельного топлива выгодна всем, в том числе, потребителям, считает Новак. Вице-премьер оценил договоренность как «прагматичное решение». Критика сделки, наблюдаемая из Европы, идет вразрез с интересами европейских потребителей, добавил Новак.

«Что касается критики со стороны наших европейских партнеров, мы привыкли, что их политические решения и политические заявления идут вразрез с прагматическими требованиями рынка и потребителей. Страдают в первую очередь потребители европейские», – сказал он.

Дефицит дизеля замечают и в МЭА

Дефицит дизельного топлива и дизельного топлива сохранится в 2027 г., отметили аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в октябрьском отчете. Мировой экспорт дизельного топлива в сентябре был примерно на 700 000 барр. в сутки ниже, чем год назад. Это происходит на фоне снижения чистого экспорта из Ближнего Востока и России на 1,3 млн барр. до 820 000 барр./сутки в прошлом месяце (-60% относительно прошлого года). Сентябрьские поставки из США и Китая нарастили экспорт на 610 000 барр./сутки по сравнению с уровнем прошлого года, но не компенсировали общие потери.

Новак заметил, что мировой рынок испытывает дефицит дизеля в объеме около 25%. Он связал это с невозможностью поставок из стран Персидского залива из-за конфликта США и Ирана. Кроме того, это связано с запретом на экспорт дизеля из России для насыщения собственного рынка. Новак считает, что сделка президентов РФ и США по дизелю позволит частично сбалансировать мировой рынок.

Сейчас стоимость дизельного топлива в мире составляет около $200 за баррель при цене на нефть $100-120: «Выросли крэк-спреды на дизтопливо по отношению к нефти». Новак отметил при этом, что в этом месяце цены на энергоресурс снижались относительно сентября, но еще вдвое больше прежних значений из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Россия готова обеспечивать балансировку мировых энергорынков посредством партнерских долгосрочных отношений, объявил российский вице-премьер.

Состояние энергорынка России и НПЗ

Мощности по производству дизеля в РФ вдвое превышают потребности рынка, заверил Новак. По его словам, его хватает как для обеспечения внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт даже с учетом ремонтов на объектах.

Кобяков назвал устойчивость главной задачей российского энергосектора

Бизнес / ТЭК

Сами нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) оснащают защитой от атак. Новак назвал два направления этой работы: усиление систем противовоздушной обороны (ПВО) и пассивная защита, которую компании обеспечивают самостоятельно. В части последнего речь идет о различных конструкциях, защищающих объекты при атаках беспилотников, уточнил вице-премьер.

Европа отказалась от энергоресурсов, но Россия наготове

Российская сторона готова продолжать поставки энергоресурсов в Европу, подтвердил Новак. За почти пять лет Россия поставила в Европу энергетических ресурсов на сумму $320 млрд, а за девять месяцев этого года – на $21,3 млрд. Он отметил, что от поставок отказались именно европейцы. «Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», – добавил он.

Контракты с Европы долгосрочные, а по газу еще действуют до 2035-2040 гг. Новак считает, что односторонний отказ от поставок по этим контрактам является решением, «не основанным на действующей нормативно правовой базе», а также принимается не в угоду потребителям в Европе.

Читайте также:Россия может увеличить экспорт дизеля к концу года до 3,5 млн т в месяц
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь