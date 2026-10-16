Главное из заявлений Новака о НПЗ и поставках дизеля США

Главное из заявлений Новака о НПЗ и поставках дизеля СШАПо его словам, Россия готова сбалансировать мировые энергорынки и нарастить поставки в Европу
16 октября вице-премьер РФ Александр Новак выступил с заявлениями на Российской энергетической неделе (РЭН-2026) по актуальной повестке вокруг состояния российского топливного рынка, а также по вопросу дизельной сделки с США. По его словам, соглашение с Вашингтоном выгодно всем, а сама Россия дизелем обеспечена. «Ведомости» собрали главное из выступления Новака, а также из его заявлений в кулуарах форума.
Дизельная сделка с США
Сделка России и США по поставкам дизельного топлива выгодна всем, в том числе, потребителям, считает Новак. Вице-премьер оценил договоренность как «прагматичное решение». Критика сделки, наблюдаемая из Европы, идет вразрез с интересами европейских потребителей, добавил Новак.
«Что касается критики со стороны наших европейских партнеров, мы привыкли, что их политические решения и политические заявления идут вразрез с прагматическими требованиями рынка и потребителей. Страдают в первую очередь потребители европейские», – сказал он.
Дефицит дизеля замечают и в МЭА
Новак заметил, что мировой рынок испытывает дефицит дизеля в объеме около 25%. Он связал это с невозможностью поставок из стран Персидского залива из-за конфликта США и Ирана. Кроме того, это связано с запретом на экспорт дизеля из России для насыщения собственного рынка. Новак считает, что сделка президентов РФ и США по дизелю позволит частично сбалансировать мировой рынок.
Сейчас стоимость дизельного топлива в мире составляет около $200 за баррель при цене на нефть $100-120: «Выросли крэк-спреды на дизтопливо по отношению к нефти». Новак отметил при этом, что в этом месяце цены на энергоресурс снижались относительно сентября, но еще вдвое больше прежних значений из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Россия готова обеспечивать балансировку мировых энергорынков посредством партнерских долгосрочных отношений, объявил российский вице-премьер.
Состояние энергорынка России и НПЗ
Мощности по производству дизеля в РФ вдвое превышают потребности рынка, заверил Новак. По его словам, его хватает как для обеспечения внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт даже с учетом ремонтов на объектах.
Сами нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) оснащают защитой от атак. Новак назвал два направления этой работы: усиление систем противовоздушной обороны (ПВО) и пассивная защита, которую компании обеспечивают самостоятельно. В части последнего речь идет о различных конструкциях, защищающих объекты при атаках беспилотников, уточнил вице-премьер.
Европа отказалась от энергоресурсов, но Россия наготове
Российская сторона готова продолжать поставки энергоресурсов в Европу, подтвердил Новак. За почти пять лет Россия поставила в Европу энергетических ресурсов на сумму $320 млрд, а за девять месяцев этого года – на $21,3 млрд. Он отметил, что от поставок отказались именно европейцы. «Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», – добавил он.
Контракты с Европы долгосрочные, а по газу еще действуют до 2035-2040 гг. Новак считает, что односторонний отказ от поставок по этим контрактам является решением, «не основанным на действующей нормативно правовой базе», а также принимается не в угоду потребителям в Европе.