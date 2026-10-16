Главное из заявлений Новака о НПЗ и поставках дизеля США

Российская сторона готова продолжать поставки энергоресурсов в Европу, подтвердил Новак. За почти пять лет Россия поставила в Европу энергетических ресурсов на сумму $320 млрд, а за девять месяцев этого года – на $21,3 млрд. Он отметил, что от поставок отказались именно европейцы. «Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», – добавил он.