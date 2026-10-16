Кобяков назвал устойчивость главной задачей российского энергосектора
Российская энергетика должна сохранять устойчивость в условиях геополитической нестабильности, внешних угроз и внутренних вызовов. Правительство и профильные специалисты работают над укреплением отрасли, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Российской энергетической недели (РЭН) Антон Кобяков, передает «РИА Новости».
По его словам, энергетика обеспечивает функционирование других ключевых отраслей экономики и поддерживает стабильность социальной сферы. При этом геополитическая турбулентность и риски для безопасности инфраструктуры особенно сильно затрагивают энергетику и логистику.
Отдельного внимания, отметил советник президента, требуют стратегические задачи развития восточных регионов России и быстрое расширение новых отраслей, в частности искусственного интеллекта. Он также указал на рост энергетических мощностей в Китае и Индии и стремление США обеспечить доступ к более дешевой энергии.
По оценке Кобякова, совокупность этих факторов повышает значение надежного энергоснабжения и требует от российской энергетики своевременных ответов на меняющиеся условия.
16 октября министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что налеты украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) имеют последствия, но Россия выстроила систему противодействия атакам, которая справляется со своей задачей.
Президент России Владимир Путин 15 октября отметил, что последние украинские атаки на российские НПЗ не нанесли существенного урона. По словам главы государства, Киеву стоило подумать над последствиями, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам. Путин подчеркнул, что Россия будет отвечать на все украинские удары по НПЗ, логистическим центрам и энергообъектам.
2 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что компании, Минэнерго и Минобороны провели большую работу по усилению защиты российских НПЗ. По его словам, ущерб от постоянных налетов на заводы значительно снизился.