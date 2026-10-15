Путин: последние атаки на российские НПЗ не нанесли существенного урона
Последние украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не нанесли существенного урона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Деловая Россия».
Киеву стоило подумать над последствиями, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам, отметил он. Путин подчеркнул, что Россия будет отвечать на все украинские удары по НПЗ, логистическим центрам и энергообъектам.
«Они сделали первый шаг. Мы начали отвечать. Сейчас и по энергетике тоже так же пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам, и так далее. Они начали. Не надо было начинать», – добавил президент.
14 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Украина 14 октября атаковала два НПЗ – в Саратовской и Рязанской областях. «Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия», – заявил тогда Новак.
15 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение американского лидера Дональда Трампа прекратить атаки на энергетические объекты. В интервью Financial Times украинский президент раскритиковал стремление Вашингтона заключать экономические соглашения с Москвой, в том числе сделку по поставкам российского дизельного топлива.