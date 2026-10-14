Новак рассказал об атаках ВСУ на Саратовский и Рязанский НПЗ

Новак рассказал об атаках ВСУ на Саратовский и Рязанский НПЗКиев не движется в сторону энергоперемирия
Украина 14 октября атаковала два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – в Саратовской и Рязанской областях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
«Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – заявил вице-премьер.
11 октября президент США Дональд Трамп объявил в Truth Social о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной, что стало неожиданностью для Киева и европейцев. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что не знает о такой договоренности. На момент публикации материала российская сторона заключение энергетического перемирия с Украиной не подтверждала.
Трамп заявил об энергетическом перемирии на Украине на фоне масштабной сделки по поставкам российского дизельного топлива в США, для реализации которой Вашингтон временно ослабил антироссийские санкции.
13 октября The New York Times писал, что Украина в ходе переговоров с США потребовала объяснить, почему ей выгодно отказаться от ударов по российским НПЗ.