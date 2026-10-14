Новак рассказал об атаках ВСУ на Саратовский и Рязанский НПЗ

11 октября президент США Дональд Трамп объявил в Truth Social о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной, что стало неожиданностью для Киева и европейцев. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что не знает о такой договоренности. На момент публикации материала российская сторона заключение энергетического перемирия с Украиной не подтверждала.