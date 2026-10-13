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NYT: Украина попросила США объяснить выгоду от отказа бить по НПЗ России

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Украина в ходе переговоров с США потребовала объяснить, почему ей выгодно отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников газеты, представители США в ответ сообщили, что Вашингтон и так многое делает для Киева. В качестве примера они напомнили о предоставлении разведданных. В связи с этим американские переговорщики отметили, что США ничем не обязаны Украине.

Некоторые из участников переговоров восприняли этот ответ как угрозу прекратить поддержку Киева, однако источник газеты заверил, что США не пойдут на такой шаг. Собеседник издания также отметил, что американский лидер Дональд Трамп сильно разозлен, поэтому сложно предсказать, какие именно действия глава Белого дома может предпринять.

10 октября Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что переговоры украинской делегации с представителями Трампа в Майами завершились досрочно после объявления о договоренности России и США по поставкам дизельного топлива.

В тот же день Трамп заявил, что Украине пришло время сменить президента. По его словам, Зеленский уже давно мог урегулировать конфликт с Россией, но не делает этого. Американский президент также отметил, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

12 октября Bloomberg писал о риске разрыва отношений Трампа с Зеленским. Агентство указывает, что президент Украины все больше рискует вступить в конфликт с Трампом, так как Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ. Отмечается, что такая позиция опасна для Киева, поскольку он по-прежнему зависит от закупок американского оружия.

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