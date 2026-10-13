NYT: Украина попросила США объяснить выгоду от отказа бить по НПЗ России

В тот же день Трамп заявил, что Украине пришло время сменить президента. По его словам, Зеленский уже давно мог урегулировать конфликт с Россией, но не делает этого. Американский президент также отметил, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.