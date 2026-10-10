FT: делегация из Украины досрочно покинула США из-за сделки по дизелю с Москвой

На самой встрече Уиткофф и Кушнер сообщили украинским коллегам, что США готовы снять санкции с российского дизеля и что Москва намерена отменить свой экспортный запрет. Украинские чиновники сочли требование к Киеву в одностороннем порядке прекратить удары, не оказывая давления на Москву с аналогичным требованием, несправедливым. Это они передали американской стороне. Уиткофф позднее назвал переговоры в Майами «продуктивными» и заявил, что стороны договорились продолжить дипломатические усилия.