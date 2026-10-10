FT: делегация из Украины досрочно покинула США из-за сделки по дизелю с Москвой
Переговоры украинской делегации с представителями президента США Дональда Трампа в Майами сорвались из-за дизельной сделки между Россией и США, пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.
9 октября встреча, рассчитанная почти на восемь часов, прервалась после того, как команда президента Украины Владимира Зеленского оказалась «застигнута врасплох» объявлением Трампа о сделке с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива.
По данным FT, американские чиновники усилили давление на Киев, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и пригрозили прекратить обмен разведданными. В ходе встречи спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прямо подняли вопрос о том, что сотрудничество в сфере разведки может быть прекращено, если Киев не прислушается к предупреждению Вашингтона, сообщили источники.
Реакция Киева оказалась жесткой. Высокопоставленный украинский чиновник после объявления Трампа заявил, что Киев продолжит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Тот же чиновник добавил, что украинская команда сокращает поездку вместо проведения второго раунда переговоров 10 октября.
На самой встрече Уиткофф и Кушнер сообщили украинским коллегам, что США готовы снять санкции с российского дизеля и что Москва намерена отменить свой экспортный запрет. Украинские чиновники сочли требование к Киеву в одностороннем порядке прекратить удары, не оказывая давления на Москву с аналогичным требованием, несправедливым. Это они передали американской стороне. Уиткофф позднее назвал переговоры в Майами «продуктивными» и заявил, что стороны договорились продолжить дипломатические усилия.
Уиткофф и Кушнер провели встречу с представителями Украины 9 октября в Майами. В состав американской делегации также вошли представители Совета национальной безопасности и министерства финансов страны. Украину представили глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов.
9 октября Трамп и Путин договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Кремль сообщил, что в ходе разговора значительное внимание уделили перспективам урегулирования украинского кризиса, ситуации вокруг Ирана и двусторонним отношениям. Зеленский остался недоволен договоренностями России и США. Он заявил, что подобные сделки могут противоречить интересам Киева.