Politico: семь стран ЕС призвали остановить выдачу виз спортсменам из РФ
Семь стран Евросоюза (ЕС) призвали правительства не выдавать визы российским и белорусским спортсменам, чтобы не допустить их участия в соревнованиях на территории объединения. Об этом говорится в письме главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште. Текст обращения опубликовало Politico.
Письмо подписали премьер-министры Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Польши и Швеции, а также президент Литвы Гитанас Науседа.
Авторы письма считают, что допуск российских команд и спортсменов к европейским соревнованиям может быть воспринят Москвой как победа и сигнал о постепенном принятии ЕС спецоперации на Украине. Они также напомнили позицию Евросовета о недопустимости нормализации участия России и Белоруссии в международных спортивных и культурных мероприятиях до достижения мира на Украине.
Подписанты призвали ЕК учесть этот вопрос при подготовке новых рекомендаций по выдаче виз россиянам. Пересмотр визового кодекса ЕС ожидается не раньше первого квартала 2027 г., однако, по мнению авторов обращения, откладывать решение нельзя.
18 ноября министр по делам миграции Йохан Форсселль заявил, что Швеция разрабатывает меры, которые должны ограничить въезд российских граждан в страну и не допустить участия спортсменов из России в соревнованиях на шведской территории.
17 ноября правительство Норвегии ограничило въезд российских и белорусских спортсменов, включая выступающих в нейтральном статусе. Запрет распространяется и на сопровождающий персонал. 12 ноября власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд граждан России, распространив их на профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе.