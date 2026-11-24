Авторы письма считают, что допуск российских команд и спортсменов к европейским соревнованиям может быть воспринят Москвой как победа и сигнал о постепенном принятии ЕС спецоперации на Украине. Они также напомнили позицию Евросовета о недопустимости нормализации участия России и Белоруссии в международных спортивных и культурных мероприятиях до достижения мира на Украине.