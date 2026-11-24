Фадеев: состав Совета по правам человека формировался из новых потребностей
Обновленный состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) формировался исходя из новых потребностей. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
«Новый состав формировался, исходя из новых потребностей совета. И из старых, и необходимости усилить какие-то направления», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, это все «прагматичные решения».
24 ноября президент РФ Владимир Путин исключил режиссера Александра Сокурова, адвоката Владимира Ряховского, врача Яна Власова и писателя Максима Замшева из состава СПЧ. Одновременно глава государства включил в состав СПЧ четырех новых членов: первого вице-президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анну Данилову, директора и главного врача Центральной клинической больницы Святителя Алексия Московской патриархии РПЦ Алексея Зарова, директора Медико-генетического научного центра им. академика Бочкова Сергея Куцева, а также общественного деятеля Тутту Ларсен (Татьяну Романенко).
По мнению Фадеева, опыт Тутты Ларсен, которая занимается благотворительностью и вопросами прав детей, поможет совету. Анна Данилова известна в сфере психотерапевтической помощи, а СПЧ сейчас развивает тему психологического здоровья людей.