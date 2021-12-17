Сокуров извинился перед главой СПЧ за спор с Путиным

Дискуссия Путина и Сокурова состоялась 9 декабря. Режиссер, выступая на встрече Совета по правам человека с Путиным, указал на «стагнацию» культурного и экономического развития регионов Северного Кавказа, а также на «национальный характер» республик, предложив отпустить «всех, кто не хочет жить с нами в одном государстве». Путин не согласился и заявил, что русский народ не хочет сепаратизма. Он также предложил Сокурову «хорошо подумать», перед тем как делать подобные заявления на публике.