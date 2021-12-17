Сокуров извинился перед главой СПЧ за спор с Путиным
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) режиссер Александр Сокуров направил главе СПЧ Валерию Фадееву обращение и извинился за спор на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили два члена совета.
Фадеев на просьбу о комментарии заявил: «Я поговорил с Александром Николаевичем Сокуровым и пытаюсь его успокоить». От дальнейших комментариев он отказался, как и сам Сокуров.
«Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом». — говорится в обращении Сокурова. Режиссер согласился с заявлением пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что он дилетант, и добавил, что ему не место в такой уважаемой профессиональной среде, как СПЧ.
По словам Сокурова, друзья рассказывают ему о существующей угрозе жизни. «И знаю — никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета. Такое уже было, когда оскорблениям и издевательствам подвергся руководитель Комитета против пыток (признан НКО-иноагентом). Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — отметил режиссер.
По мнению Сокурова, «если журналистика в нашей стране — занятие опасное, почему членство в совещательном государственном органе должно быть особо защищенным?». Режиссер заявил, что он «всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха» и не владеет дипломатическими навыками. «Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — говорится в обращении.
Дискуссия Путина и Сокурова состоялась 9 декабря. Режиссер, выступая на встрече Совета по правам человека с Путиным, указал на «стагнацию» культурного и экономического развития регионов Северного Кавказа, а также на «национальный характер» республик, предложив отпустить «всех, кто не хочет жить с нами в одном государстве». Путин не согласился и заявил, что русский народ не хочет сепаратизма. Он также предложил Сокурову «хорошо подумать», перед тем как делать подобные заявления на публике.
На заявление Сокурова обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров, а вскоре и парламент Чечни, который попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова провести проверку высказываний Сокурова. По словам Кадырова, чеченцы в марте 2003-го на референдуме проголосовали за то, чтобы остаться в составе России.
Сокуров позже заявил, что опасается уголовного преследования из-за своих высказываний. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя опасения режиссера, заявил, что об аресте «не может быть и речи».