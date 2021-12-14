Парламент Чечни попросил СК и Генпрокуратуру проверить слова режиссера Сокурова
Парламент Чечни попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова провести проверку высказываний Члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) режиссера Александра Сокурова, который в беседе с президентом Владимиром Путиным предложил «отпустить» из России регионы Северного Кавказа.
Слова Сокурова могут подпасть под статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства) и 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России), говорится в заявлении депутатов, опубликованном в Instagram-аккаунте парламента Чечни.
«Выступление автора воспринимается как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации путем предоставления независимости входящим в ее состав субъектам», — говорится в обращении парламентариев.
Выступая на встрече Совета по правам человека с Путиным 9 декабря Сокуров указал на «стагнацию» культурного и экономического развития регионов Северного Кавказа, а также на «национальный характер» республик, предложив отпустить «всех, кто не хочет жить с нами в одном государстве». Путин не согласился и заявил, что русский народ не хочет сепаратизма. Он также предложил Сокурову «хорошо подумать», перед тем как делать подобные заявления на публике.
Дискуссия режиссера и президента вызвала реакцию в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров призвал компетентные органы дать оценку заявлению Сокурова и напомнил, что чеченцы в марте 2003-го на референдуме проголосовали за то, чтобы остаться в составе России.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент жестко отреагировал на слова Сокурова, потому что последний «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Сокуров позже заявил, что опасается уголовного преследования из-за своих высказываний. Песков заявил, что об аресте Сокурова «не может быть и речи».