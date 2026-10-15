Новак: продажу топлива низких экоклассов могут перевести только на биржу

«Сейчас мы на штабе рассмотрели вместе с компаниями, Минэнерго и общее предложение, чтобы топливо шло через биржу, для того чтобы были прозрачные сделки, было понятно, куда поставляется топливо, чтобы оно было маркировано, и потребители видели его», – сказал Новак (цитата по «РИА Новости»).