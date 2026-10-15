Новак: продажу топлива низких экоклассов могут перевести только на биржу
Власти обсуждают продажу топлива пониженных экологических классов только через биржу. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам на полях Российской энергетической недели.
«Сейчас мы на штабе рассмотрели вместе с компаниями, Минэнерго и общее предложение, чтобы топливо шло через биржу, для того чтобы были прозрачные сделки, было понятно, куда поставляется топливо, чтобы оно было маркировано, и потребители видели его», – сказал Новак (цитата по «РИА Новости»).
18 августа «Петербургская биржа» запустила торговлю бензином более низких экологических классов – стандартов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4». 5 августа правительство России временно разрешило выпуск и продажу бензина «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Кабмин при этом обязал АЗС размещать информацию об экологическом классе реализуемого топлива, чтобы потребители могли сделать осознанный выбор.
В начале июля кабмин одобрил выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными НПЗ. До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном снижении норматива обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства.