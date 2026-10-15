Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,498+0,42%CHKZ15 900+6,71%VEON-RX78-1,14%IMOEX2 389,39-1,32%RTSI898,65-1,1%RGBI111,69+0,3%RGBITR769,79+0,32%
Главная / Бизнес /

Новак: продажу топлива низких экоклассов могут перевести только на биржу

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Власти обсуждают продажу топлива пониженных экологических классов только через биржу. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам на полях Российской энергетической недели.

«Сейчас мы на штабе рассмотрели вместе с компаниями, Минэнерго и общее предложение, чтобы топливо шло через биржу, для того чтобы были прозрачные сделки, было понятно, куда поставляется топливо, чтобы оно было маркировано, и потребители видели его», – сказал Новак (цитата по «РИА Новости»).

18 августа «Петербургская биржа» запустила торговлю бензином более низких экологических классов – стандартов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4». 5 августа правительство России временно разрешило выпуск и продажу бензина «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Кабмин при этом обязал АЗС размещать информацию об экологическом классе реализуемого топлива, чтобы потребители могли сделать осознанный выбор.

В начале июля кабмин одобрил выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными НПЗ. До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном снижении норматива обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте