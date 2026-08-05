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Правительство временно разрешило выпуск и продажу бензина Евро-2 и Евро-3

Ведомости

Правительство России разрешило до 1 июля 2027 г. импорт, производство, выпуск и обращение автомобильного бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Об этом сообщило Минэнерго.

При этом на АЗС должна быть размещена информация об экологическом классе реализуемого топлива, чтобы потребители могли сделать осознанный выбор.

Кроме того, постановление отменяет ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 г. обращение бензина экологического класса К5 с повышенным содержанием серы.

В Минэнерго подчеркнули, что мера носит временный, антикризисный характер и направлена на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом, предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек и технологических ограничений.

Принятое решение позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски перебоев с поставками топлива.

2 июля правительство одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными НПЗ. Разрешение касается заводов, заключивших с Минэнерго соглашения о модернизации мощностей до 1 июня 2019 г. Ведомство будет контролировать реализацию механизма и ежемесячно отчитываться перед правительством – с указанием производителей, объемов и технологий выпуска топлива. 2 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном снижении норматива обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Норматив снижен до 30 сентября.

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