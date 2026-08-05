Правительство временно разрешило выпуск и продажу бензина Евро-2 и Евро-3

2 июля правительство одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными НПЗ. Разрешение касается заводов, заключивших с Минэнерго соглашения о модернизации мощностей до 1 июня 2019 г. Ведомство будет контролировать реализацию механизма и ежемесячно отчитываться перед правительством – с указанием производителей, объемов и технологий выпуска топлива. 2 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном снижении норматива обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Норматив снижен до 30 сентября.