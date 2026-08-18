Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,643+0,23%RGSS0,178+3,49%MRKS0,392+3,16%IMOEX2 150,03+2,71%RTSI796,7+2,71%RGBI113,74+0,41%RGBITR768,89+0,42%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Петербургская биржа» разрешила торговать бензином низких экологических классов

Ведомости

«Петербургская биржа» запустила торговлю бензином более низких экологических классов – стандартов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4». Об этом объявили в представительстве площадки, передает «Интерфакс».

Начались торги АИ-92 стандартов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4», а также АИ-95 и АИ-98 стандартов «Евро-4».

5 августа правительство России временно разрешило выпуск и продажу бензина «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Кабмин при этом обязал АЗС размещать информацию об экологическом классе реализуемого топлива, чтобы потребители могли сделать осознанный выбор.

В начале июля правительство одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными НПЗ. До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном снижении норматива обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте