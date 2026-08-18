«Петербургская биржа» разрешила торговать бензином низких экологических классов
Начались торги АИ-92 стандартов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4», а также АИ-95 и АИ-98 стандартов «Евро-4».
5 августа правительство России временно разрешило выпуск и продажу бензина «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Кабмин при этом обязал АЗС размещать информацию об экологическом классе реализуемого топлива, чтобы потребители могли сделать осознанный выбор.
В начале июля правительство одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными НПЗ. До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном снижении норматива обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства.