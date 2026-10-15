Песков прокомментировал возможность визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

12 октября ТАСС со ссылкой на источник писал, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не отменяли намерение посетить Москву, но приедут с четким пониманием позиции Киева. 10 октября ТАСС также сообщал со ссылкой на источник, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели.