Песков прокомментировал возможность визита Уиткоффа и Кушнера в Россию
У Кремля пока нет информации относительно возможного визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока никакой информации на этот счет нет», – ответил представитель Кремля на советующий вопрос.
14 августа Песков заявил, что на повестке дня нет согласованных встреч с американской стороной насчет украинского урегулирования. Его спросили, поступили ли Москве новые предложения Вашингтона. Песков ответил, что сейчас насчет этой темы «очень много газетного шума».
13 октября The Washington Post со ссылкой на источник писала, что США и европейские государства обсуждают мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий восстановление страны, гарантии безопасности, экономическое сотрудничество с Россией и прекращение огня по линии фронта.
12 октября ТАСС со ссылкой на источник писал, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не отменяли намерение посетить Москву, но приедут с четким пониманием позиции Киева. 10 октября ТАСС также сообщал со ссылкой на источник, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели.