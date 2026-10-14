Песков: запланированных встреч с США по урегулированию на Украине нет

13 октября The Washington Post со ссылкой на источник писала, что США и европейские государства обсуждают мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий восстановление страны, гарантии безопасности, экономическое сотрудничество с Россией и прекращение огня по линии фронта. 12 октября ТАСС со ссылкой на источник писал, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не отменяли намерение посетить Москву, но приедут с четким пониманием позиции Киева.