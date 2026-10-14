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Песков: запланированных встреч с США по урегулированию на Украине нет

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На повестке дня нет согласованных встреч с американской стороной насчет украинского урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, поступили ли Москве новые предложения Вашингтона, о которых пишет американская пресса. В частности, речь о восстановлении Украины и создании механизмов финансирования, гарантиях безопасности США и европейских стран, энергетическом соглашении, прекращении боевых действий и смягчении санкций. Песков ответил, что сейчас насчет этой темы «очень много газетного шума».

«Очень много всего в этом шуме не соответствует действительности, является вымыслом. Понятно, что эта работа ведется в дискретном режиме и она будет продолжаться в дискретном режиме», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

13 октября The Washington Post со ссылкой на источник писала, что США и европейские государства обсуждают мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий восстановление страны, гарантии безопасности, экономическое сотрудничество с Россией и прекращение огня по линии фронта. 12 октября ТАСС со ссылкой на источник писал, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не отменяли намерение посетить Москву, но приедут с четким пониманием позиции Киева.

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