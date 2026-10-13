Washington Post раскрыла четыре пункта мирного плана по Украине
США и европейские страны обсуждают мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий восстановление страны, гарантии безопасности, экономическое сотрудничество с Россией и прекращение огня по линии фронта. Об этом написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров.
Первый пункт предполагает восстановление Украины при участии Всемирного банка и BlackRock. Второй предусматривает гарантии безопасности Киеву со стороны США и Европы, сопоставимые с пятой статьей устава НАТО.
Третий пункт касается экономического сотрудничества России, Украины и Европы. В частности, рассматривается возобновление поставок российских нефти и газа в Европу с распределением прибыли между Москвой и Киевом, а также постепенное снятие санкций.
Четвертый пункт предполагает прекращение огня по существующей линии фронта с сохранением российского контроля над занятыми территориями.
«Нам нужно сделать проблему и ее решение более масштабными, чтобы обе стороны увидели, какой будет ситуация после войны, и только после этого пошли на уступки», – заявил источник WP.
Вашингтон также добивается прекращения взаимных ударов России и Украины по нефтеперерабатывающим заводам. По информации газеты, это рассматривается как условие продолжения переговоров.
10 октября Financial Times сообщила о досрочном завершении переговоров украинской делегации в США после объявления о договоренности Вашингтона и Москвы по поставкам дизельного топлива.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с пониманием воспринял часть предложений Дональда Трампа по деэскалации конфликта на Украине. Детали предложений представитель Кремля не уточнил.
12 октября Песков подчеркнул, что Россия заинтересована не во временном перемирии, а в долгосрочном мире. Он также подтвердил продолжение контактов по вопросу урегулирования. Ранее в Кремле заявляли о готовности принять Уиткоффа и Кушнера в Москве после их переговоров с украинской стороной.
12 октября стало известно о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву. По данным источника ТАСС, поездка зависит от результатов переговоров с Киевом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 октября в интервью иранскому государственному телевидению изложил три условия России для достижения устойчивого мира: нейтральный, неядерный и независимый статус Украины – возвращение к основам, закрепленным в украинской конституции и Декларации о суверенитете 1990-х гг.; отказ от националистического курса – включая осуждение практики запрета русского языка и всего связанного с Россией; признание российского суверенитета над соответствующими новыми регионами – передача в юрисдикцию России территорий, закрепленных в Конституции РФ (включая Донбасс и другие новые регионы). Медведев подчеркнул, что эти условия могут быть достигнуты дипломатическим путем, однако если это окажется невозможным, Россия «достигнет этого военным способом».