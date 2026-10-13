Washington Post раскрыла четыре пункта мирного плана по Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 октября в интервью иранскому государственному телевидению изложил три условия России для достижения устойчивого мира: нейтральный, неядерный и независимый статус Украины – возвращение к основам, закрепленным в украинской конституции и Декларации о суверенитете 1990-х гг.; отказ от националистического курса – включая осуждение практики запрета русского языка и всего связанного с Россией; признание российского суверенитета над соответствующими новыми регионами – передача в юрисдикцию России территорий, закрепленных в Конституции РФ (включая Донбасс и другие новые регионы). Медведев подчеркнул, что эти условия могут быть достигнуты дипломатическим путем, однако если это окажется невозможным, Россия «достигнет этого военным способом».