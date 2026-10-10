Песков: Путин встретил с пониманием предложения США по деэскалации на Украине

Президент РФ Владимир Путин с пониманием воспринял часть предложений президента США Дональда Трампа по деэскалации конфликта на Украине. Об этом «Вестям» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что большую часть разговора Путин и Трамп посвятили урегулированию на Украине.