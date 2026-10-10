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Песков: Путин встретил с пониманием предложения США по деэскалации на Украине

Ася Султанова

Президент РФ Владимир Путин с пониманием воспринял часть предложений президента США Дональда Трампа по деэскалации конфликта на Украине. Об этом «Вестям» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что большую часть разговора Путин и Трамп посвятили урегулированию на Украине.

Лидеры России и США провели телефонный разговор 9 октября. Стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Санкции с российского дизеля сняты до 7 апреля 2027 г.

В ходе разговора Путин и Трамп обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса, ситуацию вокруг Ирана и двусторонние отношения. По согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом российский лидер передал главе Белого дома позицию Тегерана по возможному разрешению конфликта.

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