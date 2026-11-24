Анмер-холл – десятикомнатный особняк, который королева Елизавета II подарила Уильяму и Кейт на свадьбу в 2011 г. В 2013–2014 гг. прошла масштабная реновация стоимостью около 1,5 млн фунтов стерлингов. Особняк в Георгианском стиле был построен в 1802 г. семьей местных джентри Колдхэмов, которые жили в Анмере с начала XVIII в. Первые члены королевской семьи поселились в этом доме в 1972 г. – это были герцог и герцогиня Кентские Эдвард и Екатерина. Через 18 лет дом перешел к банкиру Хью ван Катсему, близкому другу принца Чарльза со времен учебы в Кембриджском университете. После десяти лет аренды Анмер-холла он переехал в собственную резиденцию в Хилборо.