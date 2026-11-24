Sun: неизвестные проникли в загородную резиденцию принца Уильяма в Норфолке
Неизвестные проникли в загородную резиденцию наследника британского престола принца Уильяма и его супруги Кейт в графстве Норфолк на востоке Англии. Об этом сообщила газета Sun.
Инцидент произошел в 23 ноября вечером в особняке Анмер-холл. По данным издания, происшествие стало серьезным нарушением мер безопасности. В момент проникновения членов королевской семьи в доме не было.
Утром 24 ноября принц Уильям отправился на Даунинг-стрит на встречу с премьер-министром Энди Бернэмом. Полиция расследует обстоятельства случившегося.
Анмер-холл – десятикомнатный особняк, который королева Елизавета II подарила Уильяму и Кейт на свадьбу в 2011 г. В 2013–2014 гг. прошла масштабная реновация стоимостью около 1,5 млн фунтов стерлингов. Особняк в Георгианском стиле был построен в 1802 г. семьей местных джентри Колдхэмов, которые жили в Анмере с начала XVIII в. Первые члены королевской семьи поселились в этом доме в 1972 г. – это были герцог и герцогиня Кентские Эдвард и Екатерина. Через 18 лет дом перешел к банкиру Хью ван Катсему, близкому другу принца Чарльза со времен учебы в Кембриджском университете. После десяти лет аренды Анмер-холла он переехал в собственную резиденцию в Хилборо.