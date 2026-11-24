Кобылкин: Россия показала провал попыток изолировать ее на международной арене
Россия продемонстрировала несостоятельность попыток добиться ее международной изоляции. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин на пленарном заседании в Госдуме.
По его словам, одним из подтверждений стало проведение саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Кобылкин отметил, что на страны Тихоокеанского региона приходится около 60% мировой экономики, а встреча позволила укрепить партнерские отношения России с государствами Юго-Восточной Азии и Китаем.
Парламентарий также заявил, что объем внешней торговли России благодаря азиатским рынкам и рынкам дружественных государств вернулся к уровню, существовавшему до начала специальной военной операции. По его оценке, российская экономика демонстрирует устойчивость, тогда как европейские страны сталкиваются с протестами и снижением рейтингов политиков.
19 ноября президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС в Шэньчжэне заявил, что по паритету покупательной способности Россия уверенно входит в число ведущих экономик мира. По его словам, торговые партнеры всегда могут рассчитывать на надежность, высокое качество и стабильность российских поставок. Российский лидер обратил внимание на кардинальное изменение структуры внутренней экономики России. В приоритетном порядке развиваются передовые отрасли: цифровые технологии, искусственный интеллект, атомная энергетика. За три последних года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10%.