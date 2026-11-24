Путин назначил Гаглоева спецпредставителем по военно-мемориальным вопросам
Президент РФ Владимир Путин назначил Алана Гаглоева спецпредставителем президента РФ по военно-мемориальным вопросам и работе по сохранению исторической памяти. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Указ вступит в силу с сегодняшнего дня.
23 июня Гаглоев объявил жителям Южной Осетии, что уходит с поста президента республики и принимает предложение Путина занять должность его советника. В тот же день российский лидер подписал соответствующий указ.
Гаглоев возглавлял Южную Осетию с 2022 г.