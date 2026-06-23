Чем известен новый советник президента России Алан Гаглоев

Во втором туре в мае Гаглоев одержал победу, набрав 56,09% голосов против 40,9% у своего оппонента. Вскоре после вступления в должность он приостановил указ бывшего президента о назначении референдума о присоединении Южной Осетии к РФ (Бибилов подписал его уже после поражения на выборах). Он мотивировал это недопустимостью одностороннего принятия решений по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ, а также намерением провести консультации с Москвой.