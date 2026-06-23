Чем известен новый советник президента России Алан Гаглоев

Чем известен новый советник президента России Алан ГаглоевС 2022 года он возглавлял Южную Осетию
Глава Южной Осетии Алан Гаглоев 23 июня объявил жителям республики, что уходит в отставку и принимает предложение президента РФ Владимира Путина занять должность его советника. В тот же день российский лидер подписал соответствующий указ. На новом посту бывший сотрудник республиканского КГБ и лидер партии «Ныхас» займется укреплением союзнических отношений России и Южной Осетии. О том, чем известен Гаглоев, – в справке «Ведомостей».
Алан Гаглоев родился 6 февраля 1981 г. в Цхинвале (сейчас – столица Южной Осетии) в рабочей семье. Сначала учился в городской общеобразовательной школе, позже был переведен в спецшколу «Элита». В 1997 г. одновременно поступил на дневное отделение экономического факультета Юго-Осетинского государственного университета и на заочное отделение юридического факультета. Окончил оба в 2002 г.
В 2001-2004 гг. Гаглоев работал главным специалистом отдела поддержки малого и среднего предпринимательства в республиканском министерстве экономического развития. В 2003 г. прошел курсы повышения квалификации во Владикавказе (Северная Осетия) по президентской программе подготовки управленческих кадров в РФ.
В 2002 г. попал в республиканский Комитет государственной безопасности (КГБ), где прослужил 15 лет и уволился в 2017 г. в звании подполковника. Согласно биографии на сайте президента республики, он участвовал в боевых действиях в 2004 и 2008 гг.
Конфликт Южной Осетии и Грузии
В ночь на 8 августа 2008 г. Грузия атаковала Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. «Операция по принуждению грузинских властей к миру» завершилась 12 августа того же года. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в оккупации территорий республик и заявил о выходе из СНГ, а Россия 26 августа признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
Весной 2017 г. Гаглоев участвовал в президентских выборах в Южной Осетии, заняв в итоге третье место с 10,02% голосов (победил тогда с 54,8% спикер парламента Анатолий Бибилов). В том же году он объявил о создании партии «Аланский союз», но республиканский минюст отказал ей в регистрации из-за нарушений.
В преддверии парламентских выборов 2019 г. «Аланский союз», «Новая Осетия» и «Осетия – Площадь Свободы» объединились с партией «Ныхас» (названа в честь одноименного народного фронта, выступавшего за отделение от Грузии во время распада СССР). С февраля 2020 г. Гаглоев был председателем объединенного «Ныхаса».
Весной 2022 г. Гаглоев вновь принял участие в президентских выборах, вышел во второй тур с небольшим перевесом над действующим президентом Анатолием Бибиловым – 38,55% против 34,95%.
Незадолго до первого тура Бибилов объявил о намерении инициировать референдум о присоединении к России. Он зарегистрировал инициативную группу и собрал необходимое для этого число подписей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сообщал, что Москва с уважением отнесется к выбору южноосетинского народа, но однозначной поддержки этой инициативе не высказывали ни Кремль, ни МИД РФ.
Во втором туре в мае Гаглоев одержал победу, набрав 56,09% голосов против 40,9% у своего оппонента. Вскоре после вступления в должность он приостановил указ бывшего президента о назначении референдума о присоединении Южной Осетии к РФ (Бибилов подписал его уже после поражения на выборах). Он мотивировал это недопустимостью одностороннего принятия решений по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ, а также намерением провести консультации с Москвой.